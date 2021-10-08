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8 октября 2021, новостьЮбилеи

85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем

Народного артиста поздравил президент России Владимир Путин
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев отмечает 85-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Знакомое с детства: старое доброе кино
Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений.

Путин пожелал Куравлеву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Обрел всесоюзную популярность после главной роли в фильме «Живет такой парень» Василия Шукшина. Обаятельный и добрый Пашка Колокольников стал знаковой ролью для Куравлева, определившей его комедийно-романтический образ в дальнейшем.

Среди самых известных ролей Куравлева — Шура Балаганов в «Золотом теленке» Михаила Швейцера, Афанасий Борщов в киноленте «Афоня» Георгия Данелии, Жорж Милославский в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» и Володька Завитушкин в комедии «Не может быть!» Леонида Гайдая.

7.9
Афоня
1975/СССР12+мелодрамакомедия
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