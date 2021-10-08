85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев отмечает 85-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Обрел всесоюзную популярность после главной роли в фильме «Живет такой парень» Василия Шукшина. Обаятельный и добрый Пашка Колокольников стал знаковой ролью для Куравлева, определившей его комедийно-романтический образ в дальнейшем.