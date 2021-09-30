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30 сентября 2021, новость

Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре

Иван Ургант отправился на космодром вслед за Юлией Пересильд и Климом Шипенко
Иван Ургант | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий Иван Ургант отправится на космодром Байконур вслед за актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, пишет «Российская газета».

Новость
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5 октября 2021 года «Первый канал» проведет прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома, где пройдет старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 на борту, который займется съемками первого художественного фильма в космосе «Вызов».

Режиссер и актриса вернутся на Землю 17 октября.

Команда «Вечернего Урганта» прибудет на Байконур 30 сентября, посвященные полету программы выйдут на «Первом канале» 1 и 4 октября в 23:35. Выездную студию для трансляций возвели в степи на пусковой площадке космодрома Байконур.

Съемочную группу в космос сопроводит командир Антон Шкаплеров. На съемки приглашены около 170 зрителей — работники космодрома и жители города Байконур.

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