Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре

Иван Ургант | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий Иван Ургант отправится на космодром Байконур вслед за актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, пишет «Российская газета».

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5 октября 2021 года «Первый канал» проведет прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома, где пройдет старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 на борту, который займется съемками первого художественного фильма в космосе «Вызов».

Режиссер и актриса вернутся на Землю 17 октября.

Команда «Вечернего Урганта» прибудет на Байконур 30 сентября, посвященные полету программы выйдут на «Первом канале» 1 и 4 октября в 23:35. Выездную студию для трансляций возвели в степи на пусковой площадке космодрома Байконур.