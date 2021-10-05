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5 октября 2021, новость

«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд

Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
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Отправившуюся на МКС для съемок в художественном фильме «Вызов» актрису Юлию Пересильд в соцсетях поддержали коллеги и друзья. 

Среди них — партнер актрисы по спектаклю «Солнечная линия» в Центре им. Вс. Мейерхольда Андрей Бурковский. Он опубликовал фото с Пересильд, которое сопроводил трогательной подписью:

Вот такая разная девочка отправляется в эти минуты в Космос! Юля, дорогая, удачи тебе!!! Мы все у экранов телевизоров и все в тебя верим!!! Вы лучшие!!! Просто ждем вашего возвращения!!!
Андрей Бурковский
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Чтобы поддержать коллег, на Байконур прибыли Владимир Машков (он, кроме того, исполняет одну из ролей в фильме «Вызов») и Александр Петров, принявшие участие в съемках специального выпуска «Вечернего Урганта», а также Кристина Асмус, в сториз инстаграма пообещавшая делиться с подписчиками всеми подробностями происходящего на космодроме в этот «крутой и важный» день.

Елизавета Боярская, в свою очередь, выложила в сториз фото экипажа и поделилась:

Вообще ни о чем другом невозможно сегодня думать, и сердце выскакивает! С Богом! Смелая, прекрасная, удивительная! Будем очень ждать тебя!
Елизавета Боярская

Видеообращение к отправившейся в космос Юлии Пересильд записала также Чулпан Хаматова, в котором пообещала держать скрещенные пальцы «все время, пока она будет там, наверху».

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Со словами поддержки к актрисе обратился также режиссер Кирилл Серебренников.

Главное — возвращайся живой и невредимой. У тебя впереди большая творческая жизнь, и мы тебя в космос навсегда не отпускаем!
Кирилл Серебренников
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В комментариях к свежим постам Пересильд в инстаграме ее также поддержали Лиза Арзамасова, Максим Матвеев, Анна Чурина и многие другие коллеги.

Старт съемочной экспедиции с Шипенко и Пересильд к МКС состоялся 5 октября в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделился от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 15:12 того же дня. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

В основе сюжета драмы «Вызов» — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

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