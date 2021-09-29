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29 сентября 2021, новость

Пугачева обратилась к улетающей в космос на съемки Пересильд

Народная артистка попросила актрису послать из космоса «осенний поцелуй нашей замечательной планете»
Юлия Пересильд

Певица Алла Пугачева обратилась в опубликованном в инстаграме видеролике к актрисе Юлии Пересильд, которой предстоит полет в космос ради съемок в фильме «Вызов» Клима Шипенко.

Народная артистка России тепло поприветствовала Пересильд:

Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию, а если долго мучиться, у тебя обязательно получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней собой.
Алла Пугачева

«Пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете», — добавила Пугачева, намекнув на свой хит «Осенний поцелуй».

В комментариях Пересильд ответила: «Алла Борисовна, единственная, неповторимая и любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо вам! Как же мне приятно и важно это», — написала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старт съемочной экспедиции с Шипенко и Пересильд к МКС запланирован на 5 октября. Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и режиссер Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.

В основе сюжета драмы — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

4.5
Вызов. Первые в космосе
2021/Россия6+реалити-шоудокументальное
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