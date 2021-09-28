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28 сентября 2021, новость

Уилл Смит объяснил, почему отказался сниматься у Тарантино

Актер признался, что ему не понравился посыл фильма «Джанго освобожденный»
Уилл Смит | Источник: Legion-Media.ru

Уилл Смит рассказал в недавнем интервью GQ, почему отклонил предложение Квентина Тарантино исполнить главную роль в вестерне «Джанго освобожденный». Актер уточнил, что ему было приятно получить приглашение, но ему не понравился посыл истории.

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Мне не хотелось выставлять темнокожих людей в таком свете. Я всегда хотел быть супергероем и стоять в одном ряду со своими белыми коллегами. Я грезил о ролях, которые доставались Тому Крузу. И поначалу мне даже показалось, что «Джанго» — именно тот фильм, о котором я мечтал, но мне не хотелось превращать историю о рабстве в фильм о мести.
Уилл Смит

Смит добавил, что сыграет роль беглого раба в грядущем фильме «Эмансипация» Антуана Фукуа на Apple TV+. По его словам, действие происходит во времена Гражданской войны, однако тема рабства не будет центральной. Сама лента будет напоминать стиль режиссера Дэвида Лина.

«Эта картина не о бесчеловечной жестокости рабства, а о преодолении. История о любви и силе, на которую способны темнокожие. О том, как наша любовь делает нас непобедимыми», — рассказал актер.

Вестерн Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» рассказывает о приключениях охотника за головами Шульца и освобожденного им темнокожего раба Джанго. Главные роли в фильме исполнили Джейми Фокс и Кристоф Вальц.

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