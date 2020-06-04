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Важные фильмы про расизм смотреть онлайн
Системное насилие, полицейский произвол и оглушающая несправедливость — жизнь героев этих фильмов напоминает ежедневную борьбу за выживание в обществе, полном расовых предрассудков и ненависти
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1
Просто помиловать
7.6
68
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
68 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 16 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Майкл Б. Джордан в роли всемирно известного американского юриста, посвятившего свою жизнь борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения
2
Зеленая книга
8.1
952
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
952 уже оценили
США
/
2018
/
2 ч. 10 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
6
Рецензии
Оскароносная драма, основанная на реальных событиях, с Вигго Мортенсеном в роли эксцентричного шофера, который сопровождает чернокожего джазового пианиста в поездке по югу США
3
Лучшие враги
6.2
15
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
15 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 13 мин.
драма
биография
исторический
Смотреть за 89 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История борьбы чернокожей гражданской активистки Энн Атуотер и сегрегациониста К.П. Эллиса
4
Черный клановец
6.5
91
оценка
IMDb
7.5
Моя оценка
0
91 уже оценил
США
/
2018
/
2 ч. 15 мин.
/
18+
драма
комедия
биография
криминал
Смотреть за 149 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Реальная история о темнокожем полицейском, который сумел внедриться в ряды Ку-клукс-клана
5
Прочь
7.2
1030
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1030 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 44 мин.
/
18+
триллер
детектив
ужасы
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Темнокожий студент посещает родовое имение своей девушки и узнает ужасную тайну о ее семье
6
Чужая ненависть
6.8
18
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
18 уже оценили
США
/
2018
/
2 ч. 13 мин.
драма
криминал
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Социальная драма о чернокожей школьнице, ставшей единственной свидетельницей убийства полицейским безоружного подростка
7
Маршалл
6.6
25
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
25 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 58 мин.
драма
биография
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Фильм о яркой странице в биографии Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США
8
Кожа
IMDb
6.9
Моя оценка
0
7 уже оценили
Великобритания
,
Южная Африка
/
2008
/
1 ч. 47 мин.
/
16+
драма
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
История девочки, родившейся в ЮАР в эпоху апартеида у белых родителей, но из-за темного цвета кожи отнесенной к «цветным»
9
Лавинг
6.5
21
оценка
IMDb
7.0
Моя оценка
0
21 уже оценил
США
,
Великобритания
/
2016
/
2 ч. 3 мин.
драма
биография
исторический
Смотреть за 149 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В 1958 году в штате Вирджиния Ричард и Милдред Лавинг приговорены к тюремному заключению за вступление в межрасовый брак
10
Сила воли
7.6
275
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
275 уже оценили
Германия
,
Канада
/
2016
/
2 ч. 14 мин.
/
12+
драма
биография
спорт
Смотреть за 119 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
История о звезде легкой атлетики Джесси Оуэнсе, который выиграл четыре золотых медали на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году
11
Скрытые фигуры
7.9
321
оценка
IMDb
7.8
Моя оценка
0
321 уже оценил
США
/
2017
/
2 ч. 7 мин.
/
12+
драма
биография
исторический
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии
12
Прислуга
8.1
6025
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
6025 уже оценили
США
,
Индия
,
ОАЭ
/
2011
/
2 ч. 26 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Трое женщин бросают вызов закоснелому провинциальному обществу
13
12 лет рабства
7.7
9672
оценки
IMDb
8.1
Моя оценка
0
9672 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2013
/
2 ч. 13 мин.
/
16+
драма
биография
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
7
Рецензии
Историческая драма Стива МакКуина о том, как легко можно стать рабом
14
Амистад
7.6
52
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
52 уже оценили
США
/
1997
/
2 ч. 35 мин.
/
16+
драма
исторический
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Рабы захватывают корабль, на котором их везут на продажу
15
Рождение нации
5
23
оценки
IMDb
6.4
Моя оценка
0
23 уже оценили
США
/
2016
/
2 ч.
драма
биография
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Историко-драматический байопик о чернокожем рабе-мятежнике Нэте Тернере
16
Фрутвэйл
6.1
53
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
53 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 30 мин.
драма
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драма о полицейском произволе, направленном против темнокожего населения
17
Делай как надо
6.6
117
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
117 уже оценили
США
/
1989
/
2 ч.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Невыносимая жара усугубляет конфликт на расовой почве в одном из нью-йоркских районов
18
Дворецкий
7.3
402
оценки
IMDb
7.2
Моя оценка
0
402 уже оценили
США
/
2013
/
2 ч. 12 мин.
драма
биография
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
История дворецкого Юджина Аллена, служившего в Белом Доме под началом восьми разных президентов
19
42
7.9
397
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
397 уже оценили
США
/
2013
/
2 ч. 8 мин.
/
12+
драма
биография
спорт
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Байопик о знаменитом Джеки Робинсоне, ставшем первым афроамериканцем Высшей бейсбольной лиги в истории
20
Убить пересмешника
7.8
2248
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
2248 уже оценили
США
/
1962
/
2 ч. 9 мин.
/
16+
драма
детектив
криминал
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Классическая история о борьбе с предрассудками и нравственном воспитании по роману Харпер Ли
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