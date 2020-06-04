1 Просто помиловать 7.6 68

оценок IMDb7.5 Моя оценка 0 68 уже оценили США / 2019 / 2 ч. 16 мин. / 18+ драма Смотреть за 99 р. Хочу посмотреть 2 Трейлеры Майкл Б. Джордан в роли всемирно известного американского юриста, посвятившего свою жизнь борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения

2 Зеленая книга 8.1 952

оценки IMDb8.2 Моя оценка 0 952 уже оценили США / 2018 / 2 ч. 10 мин. / 16+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 6 Рецензии Оскароносная драма, основанная на реальных событиях, с Вигго Мортенсеном в роли эксцентричного шофера, который сопровождает чернокожего джазового пианиста в поездке по югу США

7 Маршалл 6.6 25

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 25 уже оценили США / 2017 / 1 ч. 58 мин. драма биография Смотреть за 69 р. Хочу посмотреть 2 Трейлеры Фильм о яркой странице в биографии Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США