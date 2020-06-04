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Важные фильмы про расизм смотреть онлайн

Системное насилие, полицейский произвол и оглушающая несправедливость — жизнь героев этих фильмов напоминает ежедневную борьбу за выживание в обществе, полном расовых предрассудков и ненависти
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1
Просто помиловать
7.668
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
68 уже оценили
США/2019/2 ч. 16 мин./18+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры
Майкл Б. Джордан в роли всемирно известного американского юриста, посвятившего свою жизнь борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения
2
Зеленая книга
8.1952
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
952 уже оценили
США/2018/2 ч. 10 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры6Рецензии
Оскароносная драма, основанная на реальных событиях, с Вигго Мортенсеном в роли эксцентричного шофера, который сопровождает чернокожего джазового пианиста в поездке по югу США
3
Лучшие враги
6.215
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
15 уже оценили
США/2019/2 ч. 13 мин.
Смотреть за 89 р.
1Трейлер
История борьбы чернокожей гражданской активистки Энн Атуотер и сегрегациониста К.П. Эллиса
4
Черный клановец
6.591
оценка
IMDb7.5
Моя оценка
0
91 уже оценил
США/2018/2 ч. 15 мин./18+
Смотреть за 149 р.
3Трейлеры1Рецензия
Реальная история о темнокожем полицейском, который сумел внедриться в ряды Ку-клукс-клана
5
Прочь
7.21030
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1030 уже оценили
США/2017/1 ч. 44 мин./18+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры1Рецензия
Темнокожий студент посещает родовое имение своей девушки и узнает ужасную тайну о ее семье
6
Чужая ненависть
6.818
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
18 уже оценили
США/2018/2 ч. 13 мин.
Смотреть за 299 р.
1Трейлер
Социальная драма о чернокожей школьнице, ставшей единственной свидетельницей убийства полицейским безоружного подростка
7
Маршалл
6.625
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
25 уже оценили
США/2017/1 ч. 58 мин.
Смотреть за 69 р.
2Трейлеры
Фильм о яркой странице в биографии Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США
8
Кожа
IMDb6.9
Моя оценка
0
7 уже оценили
Великобритания, Южная Африка/2008/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть бесплатно
История девочки, родившейся в ЮАР в эпоху апартеида у белых родителей, но из-за темного цвета кожи отнесенной к «цветным»
9
Лавинг
6.521
оценка
IMDb7.0
Моя оценка
0
21 уже оценил
США, Великобритания/2016/2 ч. 3 мин.
Смотреть за 149 р.
1Трейлер
В 1958 году в штате Вирджиния Ричард и Милдред Лавинг приговорены к тюремному заключению за вступление в межрасовый брак
10
Сила воли
7.6275
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
275 уже оценили
Германия, Канада/2016/2 ч. 14 мин./12+
Смотреть за 119 р.
2Трейлеры1Рецензия
История о звезде легкой атлетики Джесси Оуэнсе, который выиграл четыре золотых медали на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году
11
Скрытые фигуры
7.9321
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
321 уже оценил
США/2017/2 ч. 7 мин./12+
Смотреть за 397 р.
4Трейлеры
Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии
12
Прислуга
8.16025
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
6025 уже оценили
США, Индия, ОАЭ/2011/2 ч. 26 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Трое женщин бросают вызов закоснелому провинциальному обществу
13
12 лет рабства
7.79672
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
9672 уже оценили
США, Великобритания/2013/2 ч. 13 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры7Рецензии
Историческая драма Стива МакКуина о том, как легко можно стать рабом
14
Амистад
7.652
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
52 уже оценили
США/1997/2 ч. 35 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Рабы захватывают корабль, на котором их везут на продажу
15
Рождение нации
523
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
23 уже оценили
США/2016/2 ч.
3Трейлеры
Историко-драматический байопик о чернокожем рабе-мятежнике Нэте Тернере
16
Фрутвэйл
6.153
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
53 уже оценили
США/2013/1 ч. 30 мин.
1Трейлер
Драма о полицейском произволе, направленном против темнокожего населения
17
Делай как надо
6.6117
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
117 уже оценили
США/1989/2 ч. /16+
1Трейлер
Невыносимая жара усугубляет конфликт на расовой почве в одном из нью-йоркских районов
18
Дворецкий
7.3402
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
402 уже оценили
США/2013/2 ч. 12 мин.
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
История дворецкого Юджина Аллена, служившего в Белом Доме под началом восьми разных президентов
19
42
7.9397
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
397 уже оценили
США/2013/2 ч. 8 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Байопик о знаменитом Джеки Робинсоне, ставшем первым афроамериканцем Высшей бейсбольной лиги в истории
20
Убить пересмешника
7.82248
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
2248 уже оценили
США/1962/2 ч. 9 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер1Рецензия
Классическая история о борьбе с предрассудками и нравственном воспитании по роману Харпер Ли
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