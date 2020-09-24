Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом

У Мэла-«Храброе сердце»-Гибсона с репутацией всегда было не очень, скорее он больше соответствовал имиджу «Безумного Макса»: по молодости актер частенько прикладывался к бутылке и дебоширил, ездил пьяным за рулем (за что не раз был арестован), а на пике карьеры и вовсе стал позволять себе всякие нетолерантные высказывания, из-за чего фактически был бойкотирован Голливудом. А тут еще случилось его скандальное расставание с Оксаной Григорьевой, обвинившей Гибсона в физическом насилии. Видимо, не всегда актер понимал, чего хотят женщины. По завершении расследования ему дали 3 года условно. Словно пытаясь переварить и осмыслить происходящее, Гибсон сыграл одну из самых сильных своих психологических ролей – в депрессивной драме «Бобер». А потом ушел в тень. Впервые после многолетнего перерыва мы увидели его в крупной роли в 2019 году, в интеллектуальной драме «Игры разумов» – что характерно, в паре с еще одним голливудским дебоширом Шоном Пенном.