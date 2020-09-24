Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом

Обладая уникальным актерским нервом с самой молодости, в 22 года Роберт Дауни-мл. блестяще сыграл подростка-наркомана в картине «Меньше нуля». Вероятно, достоверности образу добавляло то, что сам актер точно знал, что чувствует наркозависимый. Пресса бурлила слухами о его собственных проблемах с алкоголем и запрещенными веществами. Все подтвердилось, когда жарким летом 1996 года полиция обнаружила в салоне его авто кокаин, героин и оружие. К тому времени Дауни-младший уже сыграл одну из самых важных своих ролей – Чарли Чаплина. Но все же карьера покатилась под откос. Актера приговорили к трем годам условно и принудительному лечению. Но когда тот не явился на медицинское освидетельствование, условный срок перерос в реальные полгода.
Дауни-младшего и дальше несло вниз с бешеной скоростью. Пьяным он забредал в соседские дома, куролесил, нетрезвым садился за руль… И в 1999 году вновь оказался за решеткой, отсидев один год из трех назначенных (был выпущен досрочно). Студии не желали с ним работать: ненадежный, может сорваться, окажется в центре скандала. Помогли близкий друг Мэл Гибсон, лично поручившийся за Роберта, и… новая любовь. В 2003 году на съемках фильма «Готика» у Дауни завязались отношения с продюсером Сьюзан Левин. Та поставила жесткий ультиматум: если ты со мной, никаких наркотиков. В 2005-м они поженились. Супруга не только поддержала Роберта в лечении от зависимостей, но и помогла перезапустить его карьеру. Именно она посоветовала Гаю Ричи попробовать мужа в роли Шерлока Холмса. А тут и посланцы Marvel прилетели с приглашением сыграть Железного человека. Сегодня Дауни-младший – один из самых высокооплачиваемых актеров мира, а наркотикам предпочитает йогу и медитацию.
В юности Марк Уолберг часто расстраивал свою маму. Одних приводов в полицию у него было около двадцати! Помимо бесконечных хулиганских выходок, за ним, к примеру, числится попытка ограбления, закончившаяся нападением на людей, в результате чего Марка обвинили еще и в попытке убийства. Шестнадцатилетним он был приговорен к двум годам заключения, но в итоге провел за решеткой 45 суток. Тюрьма юношу не то чтобы сильно перевоспитала: это сейчас 49-летнюю звезду голливудских блокбастеров и многодетного отца сложно представить бегающим по сцене с приспущенными штанами и голым торсом, отпускающим расистские шутки или скандалящим с Мадонной на какой-нибудь вечеринке, а по молодости для дебошира Марки Марка (творческий псевдоним Уолберга во времена его музыкальной карьеры, – прим.) это было привычным делом.
В далеком 1995-м интеллигентный британец Хью Грант был застукан полицией во время интимного общения с представительницей древнейшей профессии. Дело происходило в автомобиле прямо на легендарном Сансет бульваре и получило, к огорчению Хью, широкую огласку. Закончился скандальный инцидент штрафом, публичным покаянием и творческой паузой. После которой Хью успел сыграть столько прекрасных ролей (например, в фильмах «Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс» или недавних «Джентльменах»), что о неприятном происшествии уже никто и не вспоминает.
Кто бы мог подумать, что зимой 1992 года совсем юный и тогда еще никому не известный Игорь Петренко окажется в страшной ситуации. Вечером он отправится поддержать товарища «на стрелке», а тот для устрашения прихватит обрез. И выстрелит. Так Игорь станет соучастником убийства. Около года несовершеннолетний Петренко провел в «Матросской тишине», потом был отпущен до суда. Приговор озвучили лишь в 1997-м: 8 лет условно. К тому времени Игорь уже учился в Щукинском училище, много играл в театре. За него поручились. После выхода фильма Павла Чухрая «Водитель для Веры» актерская карьера Петренко моментально взлетела. А о горьком случае из прошлого он, по понятным причинам, вспоминать не любит.
Звездный мальчик Маколей Калкин создает нам рождественское настроение с 1990 года. После съемок в фильме «Один дома» Маколей получил звание «Ребенок года» и самые высокие гонорары среди детей-актеров в истории кино. Но чем старше становился Калкин, тем тусклее сияла его карьера. В фильме «Клубная мания» он сыграл свою лучшую взрослую роль, но… был таким же наркозависимым, как и его персонаж, король клубных вечеринок. Однажды полицейские обнаружили в автомобиле актера сильнодействующие препараты, и Калкин получил год условно.
Сейчас вроде бы остепенившийся 40-летний актер даже задумался о возобновлении карьеры. Первая крупная роль за последние годы ожидается в 10-м сезоне сериала «Американская история ужасов». О сюжете, по традиции, мало что известно, за исключением пикантной детали: у Маколея намечается безумная эротическая сцена с Кэти Бейтс.
Звучит обидно, но можно сказать, что Линдси Лохан утопила свой талант в бутылке, закусив запрещенными таблетками. Впервые звезду «Чумовой пятницы» и «Дрянных девчонок» арестовали за вождение в нетрезвом виде в 2007-м. А дальше как по накатанной… Увы, но «послужной список» 34-летней актрисы впечатляет гораздо сильнее ее фильмографии: наркотики, алкоголь, кражи, как минимум 5 реабилитационных центров, 35 дней домашнего заключения, 67 дней общественных работ, 14 дней в тюрьме… В последние годы имя Лохан все реже мелькает в прессе – и это хороший знак, ведь чаще всего СМИ упоминали актрису лишь в контексте ее очередного проступка.
Валерий Николаев прославился не только ролью в сериале «День рождения Буржуя», но и… склонностью к вождению в пьяном виде. В 2016 году актер протаранил несколько машин и пытался сбить постового. В себя он пришел не сразу: активно сопротивлялся аресту, не признавал вины, сбегал с заседания суда, а потом нагло гонял по встречке. В итоге Николаева арестовали на 15 суток. Впоследствии, очнувшись, он признал вину и даже написал покаянное письмо: «В моем сознании, видимо, перепутались жизнь героев на экране и реальная жизнь, и с ролью нормального человека я не справился. Сейчас специалисты помогают мне вернуть психологическое и эмоциональное здоровье».
На время актер исчез из поля зрения. Восстановился, прошел реабилитацию. Постепенно начал включаться в работу. Осенью на канале «Россия 1» вышел сериал «Тайна Марии», где Валерий Николаев сыграл одну из главных ролей.
Киану Ривз, звезда которого засияла в начале 1990-х благодаря ролям в фильмах «Мой личный штат Айдахо» и «На гребне волны», в те лихие времена был пойман на вождении в нетрезвом виде. Законопослушно оплатив штраф, Киану с тех пор ни разу не оступился.
У Мэла-«Храброе сердце»-Гибсона с репутацией всегда было не очень, скорее он больше соответствовал имиджу «Безумного Макса»: по молодости актер частенько прикладывался к бутылке и дебоширил, ездил пьяным за рулем (за что не раз был арестован), а на пике карьеры и вовсе стал позволять себе всякие нетолерантные высказывания, из-за чего фактически был бойкотирован Голливудом. А тут еще случилось его скандальное расставание с Оксаной Григорьевой, обвинившей Гибсона в физическом насилии. Видимо, не всегда актер понимал, чего хотят женщины. По завершении расследования ему дали 3 года условно. Словно пытаясь переварить и осмыслить происходящее, Гибсон сыграл одну из самых сильных своих психологических ролей – в депрессивной драме «Бобер». А потом ушел в тень. Впервые после многолетнего перерыва мы увидели его в крупной роли в 2019 году, в интеллектуальной драме «Игры разумов» – что характерно, в паре с еще одним голливудским дебоширом Шоном Пенном.
Рыжеволосая звезда популярного семейного ситкома «Счастливы вместе» была задержана полицией за хранение наркотиков в собственном автомобиле. Если не считать скандала и шумихи, поднятой в СМИ из-за инцидента, Наталья отделалась малой кровью: уголовное дело на нее закрыли, назначив штраф в 30 тыс. рублей и на время лишив актрису водительских прав.
Чарли Шин – один из главных плохишей Голливуда и рекордсменов по части проблем с законом. Еще с детства он прослыл воришкой и драчуном. Заполучив мировую славу и рекордные для телевидения гонорары после съемок в сериале «Два с половиной человека», он, разумеется, пай-мальчиком не стал. Напротив, максимально вошел в образ разгильдяя (или образ был списан с самого Шина?). В анамнезе актера: пьянство, драки, употребление наркотиков и даже нападение на жену с ножом. А в 2015-м Шин публично признался в том, что является носителем ВИЧ, за что несколько имевших с ним сексуальный контакт девушек подали на него в суд.
Вспыльчивый характер неоднократно приводил дважды оскароносного Шона Пенна к неприятностям. Уж больно раздражают звезду фильмов «Таинственная река» и «Харви Милк» папарацци, снимающие без разрешения, и мужчины, вьющиеся вокруг его жен. И те, и другие получали от буйного актера по первое число. А однажды склонного к агрессии Пенна приговорили к 60-дневному заключению за избиение на съемках актера массовки.
Алексей Панин со своим хулиганским типажом идеально вписался в культовые фильмы 2000-х, от «ДМБ» и «Жмурок» до сериала «Граница: Таежный роман». В жизни Панин чего только не вытворял. Нарушал ПДД, дебоширил, разносил в хлам мебель в отеле и бегал голышом по его коридорам, устраивал фривольную прогулку в женском белье по улицам Москвы. За все про все – 10 суток в питерском спецприемнике за хулиганство. А с ролями в последнее время у Панина негусто.
Мишель Родригес прославилась в 2000 году, сыграв дерзкую девушку-боксера в инди-фильме «Женский бой». А потом случился первый «Форсаж», и актриса, как говорится, надолго вошла в роль. Ее неоднократно арестовывали за вождение в пьяном виде и превышение скорости, она часто становилась виновницей автомобильных аварий. Причем с места происшествия неизменно сбегала. Ее на время лишали прав, а однажды суд приговорил девушку к 48 часам заключения и исправительным работам. Да не где-нибудь, а в нью-йоркском морге! Но и это не заставило Мишель притормозить: вновь алкоголь, превышение и последовавшие за ними штрафы, принудительное лечение и общественные работы. Сейчас 42-летняя Родригес, кажется, взяла себя в руки и старается гонять только на экране. Ждем с нетерпением «Форсаж 9»!
Лауреат премии «Эмми» за роль в сериале «24 часа» Кифер Сазерленд в 2007 году прилежно отсидел 48 дней за вождение в нетрезвом виде. По словам полиции, он был идеальным заключенным: не доставлял никаких проблем и старательно трудился в прачечной.
Михаил Казаков, обаятельный и улыбчивый увалень Илья Полежайкин из сериала «Папины дочки», еще до съемок в проекте стал главным фигурантом громкого уголовного дела. Шестнадцатилетний Михаил во время потасовки убил своего сверстника, нанеся ему несколько ножевых ранений. Уголовное дело об убийстве быстро переквалифицировали в самооборону, а затем и вовсе закрыли по причине примирения сторон. Так Михаил избежал тюрьмы и через пару лет стал звездой теперь уже легендарного ситкома. Потом, правда, резко завязал с актерством и стал бизнесменом в родной Твери.
Взлет карьеры Вайноны Райдер пришелся на 1990-е: за роль в «Эпохе невинности» талантливая актриса получила «Золотой глобус», за игру в «Маленьких женщинах» – номинацию на «Оскар». А в 2001-м Вайнону поймали за руку, когда она попыталась утащить из магазина какие-то кофточки и сумочки, которые вполне могла приобрести за деньги. Суд приговорил актрису к трем годам условно, внушительному штрафу и принудительному лечению от клептомании. Этот случай перечеркнул ее карьеру, которая реабилитируется только теперь – спустя долгие годы, благодаря участию Райдер в ностальгически-фантастическом сериале «Очень странные дела».
Малолетний преступник и наркоман, повзрослев, стал промышлять торговлей наркотиками и вооруженными ограблениями и в общей сложности провел в тюрьме около 11 лет. Думаете, с таким набором нельзя стать успешным актером? Что ж, Дэнни Трехо готов предъявить вам с фирменной зловещей ухмылкой свои почти три сотни ролей, одну из которых он, между прочим, сыграл у нашего Андрея Кончаловского. Знатно побузотерив в молодые годы, к семидесяти Дэнни стал законопослушным гражданином. Недавно он проявил недюжинную отвагу и сознательность: проезжая мимо автомобильной аварии, остановился и вытащил ребенка из перевернутой машины. А еще он читает в школах лекции о вреде наркотиков и помогает зависимым с реабилитацией. Такой вот путь исправления.
Еще один голливудский любитель подебоширить Кристиан Слэйтер неоднократно привлекался за агрессивное поведение, в которое впадал под воздействием алкоголя и наркотиков. Самым жестким случаем стало нападение актера на собственную девушку, за что его приговорили к трем месяцам тюрьмы (отсидел два) и еще трем – принудительного лечения в рехабе. Со временем Слэйтер все-таки переборол пагубные наклонности и включился в работу. Его карьеру перезапустила роль в «Нимфоманке», а следом – блестящее исполнение отца главного героя в сериале «Мистер Робот».
Мельчайшие подробности смертельной аварии, причиной которой стал Михаил Ефремов, в нашей стране известны всем и каждому – не только благодаря тщательной отработке инфоповода на ТВ, но и самому судебному процессу, превращенному в какое-то безумное шапито. А еще это дело многих оглушило и заставило задуматься. Если человек талантлив и популярен, разве это дает ему право на поблажку? Как перестать сочувствовать виновному? Пока все спорят, насколько суров вынесенный артисту приговор сроком в 8 лет заключения, сам он понемногу, кажется, осваивается, наладив отношения с сокамерниками и выступив с инициативой создания в России тюремного театра.