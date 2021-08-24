Появились первые подробности о новом реалити-шоу с Бузовой

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На телеканале ТНТ готовится к премьере новое реалити-шоу с участием звезд. Участники проекта «Звезды в Африке» – 15 знаменитостей, в числе которых музыканты, спортсмены, блогеры и артисты, – обосновались в лагере в тропиках. Среди непроходимых джунглей, диких животных, саванн и каньонов им предстоит бороться за денежный приз размером 5 млн руб.

Ведущие нового шоу – Ольга Бузова и Михаил Галустян – проверят селебрити на прочность: они будут бороться за еду, искать общий язык с другими участниками и проходить жесткие испытания.

Тут смертоносная и одновременно очень красивая природа. В общем, это идеальное место, чтобы разбить тут лагерь для реалити-шоу – мы именно это и сделали, добавив ко всем опасностям джунглей свои испытания и собрав в одном месте максимально разных, не всегда походящих друг другу людей. Ольга Бузова

Лагерь шоу расположился на берегу реки в южноафриканском регионе Лимпопо. Участникам разрешили взять с собой только вещи первой необходимости.

Согласно правилам, в конце каждой серии проект покидает один из участников. До финала дойдут лишь трое. Сильнейший получит приз, который будет направлен на поддержку исчезающих видов животных.

Старт реалити «Звезды в Африке» состоится в новом сезоне на канале ТНТ, точная дата премьеры пока не называется. Имена участников также держатся в секрете.

Любопытно, что ранее Бузова высказывала желание стать ведущей похожего проекта – зимой 2021 года она намекнула, что не против заменить Яну Троянову в реалити-шоу «Последний герой».