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19 января 2021, Кино Mail.ruновость

Бузова хочет вести шоу «Последний герой»

Звезда намекнула, что не против заменить в проекте Яну Троянову
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фотографий
15
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Ольга Бузова заявила о желании стать ведущей реалити-шоу «Последний герой». В настоящее время проект перезапущен на канале ТВ-3, ведет его актриса Яна Троянова.

В инстаграме звезда «Дома 2» рассказала о том, что во время отпуска на Мальдивах ей так понравилось проводить время в теплом климате, что захотелось оказаться на съемках проекта, которые проходят «на каком-нибудь необитаемом острове, вдали от цивилизации — под палящим солнцем, с пальмами вместо декораций». Бузова написала:

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И тут я вспомнила про «Последнего героя». Еще 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место (думаю, у меня бы вышло).
Ольга Бузова

Бузова подчеркнула, что «со временем амбиции выросли», и она начала видеть себя на посту ведущей шоу. Телезвезда считает, что работа над реалити, новые сезоны которого снимают на филиппинском острове Палаван, создана для нее.

Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата, придуманного в 1990-х. По правилам проекта, участники оказываются на необитаемых островах и состязаются между собой в составе двух команд, пока их не объединяют в одно племя. В конце остается только один победитель, который получает главный приз и звание последнего героя.

«Последний герой» в нулевых шел на «Первом канале», самыми известными ведущими были Сергей Бодров-мл. и Ксения Собчак. В 2019-м проект перезапустили на канале ТВ-3. Вышло уже два сезона новой версии, планируется третий.

6.1
Последний герой
2019/Россия12+реалити-шоуприключенческое
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Напомним, Ольга Бузова получила широкую известность на проекте «Дом 2», где сначала была участницей, а затем — ведущей. В декабре 2020 года стало известно о закрытии проекта. Шоу «Бородина против Бузовой», тем не менее, продолжит выходить на ТНТ. Также Бузова снималась в сериале «Универ», фильмах «Бармен» и «Держи удар, детка», принимала участие в реалити-шоу «Форт Боярд. Возвращение», «Замуж за Бузову», «Где логика?», «Я смогу!», «Ледниковый период».

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