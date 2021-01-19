Бузова хочет вести шоу «Последний герой»

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Ольга Бузова заявила о желании стать ведущей реалити-шоу «Последний герой». В настоящее время проект перезапущен на канале ТВ-3, ведет его актриса Яна Троянова.

В инстаграме звезда «Дома 2» рассказала о том, что во время отпуска на Мальдивах ей так понравилось проводить время в теплом климате, что захотелось оказаться на съемках проекта, которые проходят «на каком-нибудь необитаемом острове, вдали от цивилизации — под палящим солнцем, с пальмами вместо декораций». Бузова написала:

И тут я вспомнила про «Последнего героя». Еще 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место (думаю, у меня бы вышло). Ольга Бузова

Бузова подчеркнула, что «со временем амбиции выросли», и она начала видеть себя на посту ведущей шоу. Телезвезда считает, что работа над реалити, новые сезоны которого снимают на филиппинском острове Палаван, создана для нее.

Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата, придуманного в 1990-х. По правилам проекта, участники оказываются на необитаемых островах и состязаются между собой в составе двух команд, пока их не объединяют в одно племя. В конце остается только один победитель, который получает главный приз и звание последнего героя.