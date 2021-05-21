Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»

Телеведущая и певица Ольга Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор».
О съемках в первом сезоне проекта она рассказала в инстаграме.
Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси.
По словам Бузовой, на время отбора и съемок она переехала в Белоруссию. «Чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника», — объяснила она, добавив, что в конкурсе может принять участие любой.
По правилам шоу «X-фактор» в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.