Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»

Ольга Бузова | Источник: Алексей Молчановский

Телеведущая и певица Ольга Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор».

О съемках в первом сезоне проекта она рассказала в инстаграме.

Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси. Ольга Бузова

По словам Бузовой, на время отбора и съемок она переехала в Белоруссию. «Чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника», — объяснила она, добавив, что в конкурсе может принять участие любой.