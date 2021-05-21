Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
21 мая 2021, новость

Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»

Певица стала наставницей первого сезона белорусской версии популярного шоу
Ольга Бузова | Источник: Алексей Молчановский

Телеведущая и певица Ольга Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор».

О съемках в первом сезоне проекта она рассказала в инстаграме.

Новость
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»
Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси.
Ольга Бузова

По словам Бузовой, на время отбора и съемок она переехала в Белоруссию. «Чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника», — объяснила она, добавив, что в конкурсе может принять участие любой.

По правилам шоу «X-фактор» в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
X-фактор
Ольга Бузова
ТНТ закроет шоу с Бузовой и Бородиной
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»
Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Бузова объяснила отказ вести «Дом 2»
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
СМИ: «Дом 2» вернется в эфир
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Бывшая ведущая «Дома 2» обрадовалась закрытию шоу
Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Создатель «Дома 2» решил выкупить проект у ТНТ
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Названы победители «Ледникового периода»
Бузова и Бородина расплакались, объявляя о закрытии «Дома 2»
Бузова и Собчак попрощались с «Домом 2»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
Бузова попросила ТНТ построить ей дом
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Ольга Бузова пришла в шоу «Модель XL»
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2»
Бузова в рыжем парике сыграла Бузильду в сериале
Названа новая ведущая «Дома 2»
Бузова раскрыла секрет популярности «Дома 2»
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным
Бузова показала фото со съемок нового шоу Степаненко
Новые трейлеры
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Локи
Тизер (англ.)
Друзья: Воссоединение
Трейлер (англ.)
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 383
к теме "потеряла общий язык с сыном", только про дочь 232
Как купить квартиру? 174
Пятница 127
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Hi-Tech
Китай испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами Что известно?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь