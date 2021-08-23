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23 августа 2021, новостьСъемки

«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва

Съемки новой части популярной кинофраншизы уже стартовали
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

После двухлетнего перерыва «Елки» возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съемки продолжения популярной новогодней комедии. Восьмую часть франшизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах.

Как и предыдущие фильмы, новые «Елки» будут состоять из нескольких новелл, причем основаны они будут на реальных событиях – это станет одним из новшеств продолжения саги.

Новость
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Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом. По его словам,«после выхода "Елок последних" зрители буквально завалили сообщениями с просьбой продолжить проект». Но поскольку для продюсера седьмая часть проекта была заключительной, франшиза получит продолжение вместе с новой командой.

Режиссером фильма станет Антон Богданов – режиссер и продюсер, актер предыдущих частей «Елок», также известный зрителям по ролям в проектах «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор» и «Т-34».

Это будут старые добрые «Елки» и одновременно совсем другие. Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появление новых героев и много сюрпризов.
Антон Богданов

Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Производством картины займутся IVI Originals и студия Bazelevs. Продюсеры проекта – Олег Туманов, Антон Богданов, Михаил Чечельницкий, Лала Рустамова, Тимур Асадов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Яна Лебедева.

Актерский состав пока держится в секрете.

5.3
Елки Последние
2018/Россия6+комедия
Моя оценка

«Елки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Каждая часть построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действие развивается под Новый год. Главными действующими лицами предыдущих фильмов становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Режиссерами «Елок» в разные годы были Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Юрий Быков, Егор Баранов.

Новые «Елки» появятся в кинотеатрах 16 декабря.

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