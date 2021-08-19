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19 августа 2021, новость

Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»

Актер, сыгравший Сокола, станет новым Капитаном Америка
Энтони Маки в фильме «Первый мститель: Другая война» | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Энтони Маки, воплотивший образ Сэма Уилсона (Сокол) в предыдущих проектах Marvel, сыграет главную роль в четвертом фильме о Капитане Америка. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

По их информации, актер уже заключил контракт со студией Disney. Подробности сюжета ленты держат в секрете. Актерский состав картины пока неизвестен.
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Присоединятся ли к касту Себастьян Стэн (Зимний Солдат) и Крис Эванс (бывший Капитан Америка), также не ясно.

Как сообщает издание, написанием сценария к «Первому мстителю 4» занимались создатели сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон. Режиссер для нового фильма о супергерое Marvel еще не назначен.

Любопытно, что ранее Крис Эванс утверждал, что Капитана Америки больше не будет в Marvel. Актер уверял, что история персонажа подошла к завершению.

Маки сыграл Сокола в пяти фильмах Marvel и сериале для стримингового сервиса Disney+, начиная с ленты «Первый мститель: Другая война».

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