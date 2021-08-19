Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»

Американский актер Энтони Маки, воплотивший образ Сэма Уилсона (Сокол) в предыдущих проектах Marvel, сыграет главную роль в четвертом фильме о Капитане Америка. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.
Присоединятся ли к касту Себастьян Стэн (Зимний Солдат) и Крис Эванс (бывший Капитан Америка), также не ясно.
Как сообщает издание, написанием сценария к «Первому мстителю 4» занимались создатели сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон. Режиссер для нового фильма о супергерое Marvel еще не назначен.
Любопытно, что ранее Крис Эванс утверждал, что Капитана Америки больше не будет в Marvel. Актер уверял, что история персонажа подошла к завершению.
Маки сыграл Сокола в пяти фильмах Marvel и сериале для стримингового сервиса Disney+, начиная с ленты «Первый мститель: Другая война».