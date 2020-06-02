Эванс заверил, что Капитана Америки больше не будет в Marvel

Крис Эванс в роли Капитана Америки

МОСКВА, 2 июн – РИА «Новости». Крис Эванс считает маловероятным появление своего персонажа — Капитана Америки — в новых лентах или сериалах киновселенной Marvel, несмотря на многочисленные слухи, сообщает Independent. Своим мнением актер поделился в «Шоу Грэма Нортона».

Эванс играет Капитана Америку с 2011 года, последний раз в образе героя он появился в фильме «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. Актер считает, что история персонажа подошла к завершению:

Мы прошли замечательный путь, мы закончили его на такой высокой ноте, что, как мне кажется, будет рискованно вновь возвращаться к этой истории. Это был прекрасный опыт, так что, я думаю, не надо ничего менять. Крис Эванс

Мнение Эванса совпадает с точкой зрения дуэта сценаристов «Мстителей: Финал» Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые также считают, что возвращение Капитана Америки сведет на нет эффект завершенной истории. О последствиях ухода героя из кинематографической вселенной расскажет сериал «Сокол и Зимний солдат», который выйдет на Disney+.