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2 июня 2020, РИА Новостиновость

Эванс заверил, что Капитана Америки больше не будет в Marvel

Актер считает, что история его героя подошла к логическому завершению в фильме «Мстители: Финал»
Крис Эванс в роли Капитана Америки

МОСКВА, 2 июн – РИА «Новости». Крис Эванс считает маловероятным появление своего персонажа — Капитана Америки — в новых лентах или сериалах киновселенной Marvel, несмотря на многочисленные слухи, сообщает Independent. Своим мнением актер поделился в «Шоу Грэма Нортона».

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Эванс играет Капитана Америку с 2011 года, последний раз в образе героя он появился в фильме «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. Актер считает, что история персонажа подошла к завершению:

Мы прошли замечательный путь, мы закончили его на такой высокой ноте, что, как мне кажется, будет рискованно вновь возвращаться к этой истории. Это был прекрасный опыт, так что, я думаю, не надо ничего менять.
Крис Эванс

Мнение Эванса совпадает с точкой зрения дуэта сценаристов «Мстителей: Финал» Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые также считают, что возвращение Капитана Америки сведет на нет эффект завершенной истории. О последствиях ухода героя из кинематографической вселенной расскажет сериал «Сокол и Зимний солдат», который выйдет на Disney+.

Сокол и Зимний солдат
2020/США12+драмафантастикакомедиябоевик

Впервые Эванс воплотил супергероя Капитана Америку в ленте «Первый мститель», которая вышла в 2011 году. Актер также исполнил главную роль в сиквелах картины: «Первый мститель: Другая война» (2014 год) и «Первый мститель: Противостояние» (2016 год). Кроме того, Капитан Америка в исполнении Криса Эванса появился в фильмах серии «Мстители».

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