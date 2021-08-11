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11 августа 2021, фоторепортажСъемки

Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ

Резиденты Comedy Club будут вести музыкальное шоу с участием звезд
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На НТВ готовится к запуску новое музыкальное шоу «Шоумаскгоон», которое соберет на одной сцене звезд других популярных проектов канала, ставших хитами, – «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар! Возвращение». 

Особенность нового шоу состоит в том, что жюри как такового в нем не будет: комментировать и оценивать выступления будут сами участники. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от 2 до 9 баллов, при этом дважды поставить одинаковый балл и проголосовать за себя запрещено правилами.

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Также в каждом выпуске будет принимать участие приглашенная звезда, у которой тоже будет право голоса. По итогу голосования определится победитель выпуска, а после голосования в 9-й программе тот, кто наберет наибольшее количество баллов, станет победителем сезона.

Всего участников будет девять. Это три героя из первого сезона шоу «Маска»: победитель Анатолий Цой, Карина Кокс и Стас Костюшкин. Три героя из второй «Маски»: Юлия Паршута, Кирилл Туриченко и Марк Тишман. Также в проекте «Шоумаскгоон» примут участие Диана Анкудинова, победительница второго сезона и суперсезона «Ты супер!», участница «Суперстар! Возвращение» Алиса Мон и ведущий «Маски» Вячеслав Макаров.

Вести новый проект будут телеведущий и резидент Comedy Club, финалист второго сезона шоу «Маска» Тимур Батрутдинов и шоумен, певец, телеведущий и член жюри шоу «Маска» Тимур Родригез.

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