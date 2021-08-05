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5 августа 2021, новость

Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу воссоединились на съемках

На фото со съемок актеры держат в руках листы бумаги, которые могут быть документами о разводе
6
фотографий
6
фотографий

На съемках перезапуска «Секса в большом городе» воссоединились актеры Сара Джессика Паркер и Крис Нот, сообщает сайт Page Six со ссылкой на фотографии с площадки.

Артисты репетировали — в новом сериале они снова сыграют своих персонажей: журналистку Кэрри Брэдшоу и мужчину ее мечты Джона Престона (он же Мистер Биг).

По сюжету нового сериала, пара будет разводиться. На фотографиях они держат листы бумаги, которые могут быть документами о разводе.

Планируется снять десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе». Оригинальный сериал по мотивам книги Кэндес Бушнелл выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год.

7.4
Секс в большом городе
1998/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка

О том, что Крис Нот появится в сиквеле знаменитого проекта, стало известно в мае. До этого предполагалось, что Мистера Бига в проекте не будет.

Ранее стало известно, что Саманту (ее играла Ким Кэтролл) из «Секса в большом городе» заменили небинарным стендап-комиком. Эту роль исполнит Сара Рамирес

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