Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Героиня «Секса в большом городе» останется без мужчины мечты

По слухам, Мистер Биг не появится в продолжении популярного сериала
Крис Нот и Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

В сериале «Просто так…», который станет продолжением культового сериала нулевых «Секс в большом городе», главная героиня Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер может остаться без возлюбленного Мистера Бига, которого она называла мужчиной мечты. Об этом сообщает портал Page Six. По данным издания, актер Крис Нот, игравший Мистера Бига, якобы решил не возвращаться к роли.

Новость
Актер «Секса в большом городе» собирался отказаться от роли

После шести сезонов шоу в полнометражном продолжении драмы, выпущенном в 2008 году, Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу поженились. В сиквеле ленты рассказывалось о том, как пара пытается сохранить брак. Поклонники сериала предположили, что, раз Нот не появится в новом сериале-продолжении, то сценаристы пропишут линию окончательного расставания персонажей. Page Six сообщил, что актер Дэвид Эйденберг, игравший возлюбленного Миранды (Синтия Никсон) тоже, возможно, не снимется в шоу «Просто так…».

В январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, оно выйдет на платформе HBO Max. Драма под названием «Просто так…» будет состоять из десяти эпизодов. Съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается. HBO Max пока не подтвердил, что актер Крис Нот действительно не примет участия в работе над сериалом. Известно, однако, что в новом сериале точно не появится Ким Кэтролл, которая играла Саманту.

Сериал «Секс в большом городе», который шел с 1998 по 2004 год и рассказывал о жизни четырех тридцатилетних подруг в Нью-Йорке, неоднократно становился лауреатом премий «Эмми», «Золотой глобус». Кроме Паркер, Нота, Никсон, Кэтролл в драме снимались Кристин Дэвис, Джон Корбетт. Первые слухи о продолжении сериала появились в 2019 году.

Что стало со звездами сериала «Секс в большом городе»
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Секс в большом городе 2
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном
Крис Нот
Chris Noth
1 р.
Секс в большом городе
Роднянский рассказал, как Балагов стал режиссером сериала HBO
Ким Кэтролл
Kim Cattrall
Просто так...
СМИ: Брюс Уиллис готов сняться в новом «Крепком орешке»
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Секс в большом городе
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
«Константин» с Киану Ривзом спустя 15 лет получит продолжение
Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Назван наиболее вероятный претендент на роль Джеймса Бонда
СМИ: у фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение
Назван самый популярный сериал полугодия
О создании вакцины от коронавируса снимут сериал
Терон ответила на вопрос о продолжении «Бессмертной гвардии»
Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»
Актер «Секса в большом городе» собирался отказаться от роли
«Унесенных ветром» решили не показывать в США из-за расовых тем
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
СМИ: Карен Гиллан заменит Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Началась работа над «Иллюзией обмана 3»
Звезды популярных сериалов обратились к врачам
Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри
Кортни Кокс раскрыла подробности о воссоединении «Друзей»
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
У фильма «Аладдин» появится сиквел
«Странно говорить о плагиате»: Козловский — о своем новом фильме
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»
70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм
Голый энтузиазм Лопез и «Казнь» Чикатило: киноновости недели
СМИ: «Джокер» может получить сиквел
Эмилия Кларк хочет сыграть Джеймса Бонда
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
Анна Чурина и Джеки Чан представили совместный фильм в Китае
62-летняя Кэтролл рассказала о травле за отказ от роли Саманты
СМИ: создатели «Игры престолов» ушли из HBO ради Netflix
Популярный американский сериал 2000-х перезапустят
Звезда хотела уйти из «Секса в большом городе» из-за харассмента
СМИ: по «Гарри Поттеру» могут снять сериал
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности
Cценарист «Чернобыля» удивлен реакцией России и Украины на шоу
Тарантино поработает над экранизацией комикса о Джанго и Зорро
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон
Эмилия Кларк объяснила разозливший фанатов поступок Дейенерис
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Трампу запретили использовать фразы из «Игры престолов»
Дети Джексона начали расследование против героев фильма о певце
Для погибших героев «Игры престолов» создали настоящее кладбище
Новые трейлеры
Мортал Комбат
Дублированный трейлер
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный тизер-трейлер
Маша
Трейлер
Крюк
Трейлер
Мастер
Трейлер
Асоциальная сеть
Дублированный трейлер
Девятаев
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Вышел клип Земфиры по мотивам популярной компьютерной игры Певица не просто предложила ролик с сюжетом, но и поместила его в мир популярной компьютерной игры
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 395
мышатки фрошенятки 295
Путешествие Фроши по Пермскому краю 177
Звезды на премьере фильма "Батя" 105
Здоровье
Названа продлевающая жизнь черта характера У порядочных людей больше шансов прожить долгую жизнь, и этому есть биологическое объяснение.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь