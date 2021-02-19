Героиня «Секса в большом городе» останется без мужчины мечты

Крис Нот и Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

В сериале «Просто так…», который станет продолжением культового сериала нулевых «Секс в большом городе», главная героиня Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер может остаться без возлюбленного Мистера Бига, которого она называла мужчиной мечты. Об этом сообщает портал Page Six. По данным издания, актер Крис Нот, игравший Мистера Бига, якобы решил не возвращаться к роли.

После шести сезонов шоу в полнометражном продолжении драмы, выпущенном в 2008 году, Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу поженились. В сиквеле ленты рассказывалось о том, как пара пытается сохранить брак. Поклонники сериала предположили, что, раз Нот не появится в новом сериале-продолжении, то сценаристы пропишут линию окончательного расставания персонажей. Page Six сообщил, что актер Дэвид Эйденберг, игравший возлюбленного Миранды (Синтия Никсон) тоже, возможно, не снимется в шоу «Просто так…».

В январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, оно выйдет на платформе HBO Max. Драма под названием «Просто так…» будет состоять из десяти эпизодов. Съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается. HBO Max пока не подтвердил, что актер Крис Нот действительно не примет участия в работе над сериалом. Известно, однако, что в новом сериале точно не появится Ким Кэтролл, которая играла Саманту.