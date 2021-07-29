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29 июля 2021, фоторепортажСъемки

Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела

Сара Джессика Паркер и ее знаменитые подруги вернулись на улицы Нью-Йорка — смотрите фоторепортаж с площадки
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фотографии
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фотографии
24
фотографии

В Нью-Йорке полным ходом идут съемки нового проекта HBO Max «Просто так...», который станет продолжением культового сериала «Секс в большом городе».

На улицах города можно встретить 56-летнюю Сару Джессику Паркер в прославившем ее более двадцати лет назад образе Кэрри Брэдшоу, а также ее не менее знаменитых коллег по площадке — Синтию Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк).

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А вот исполнительница роли Саманты, Ким Кэтролл, не будет принимать участия в работе над проектом: 64-летняя актриса ранее признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. В итоге создатели «Просто так...» заменили ее новым действующим лицом — трансгендерной персоной по имени Че Диас в исполнении Сары Рамирес.

Съемки первых десяти эпизодов продлятся до конца лета. Продюсером, как и раньше, выступает Майкл Патрик Кинг, который, по недавно появившейся в СМИ информации, не собирается останавливаться на первом сезоне и уже задумывает второй, планируя все-таки вернуть в проект Ким Кэтролл.

Дата выхода нового сериала пока не объявлена.

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