Саманту в «Сексе в большом городе» заменили небинарной персоной

Ким Кэтролл в образе Саманты и Сара Рамирес | Источник: Legion-Media.ru

Десятисерийный сиквел сериала «Секс в большом городе», получивший название And Just Like That..., будет снят летом 2021-го в Нью-Йорке и выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Официальное русскоязычное название он пока не получил. Продюсером сиквела остался бессменный Майкл Патрик Кинг.

На экранах вновь появятся трое из четырех главных героинь: Сара Джессика Паркер в роли Кэрри, Кристин Дэвис — Шарлотты и Синтия Никсон — Миранды.

Сара Рамирес, известная по сериалу «Анатомия страсти», сыграет нового персонажа — стендап-комика Че Диас, использующего местоимение «они» для своего описания. По сюжету Кэрри Брэдшоу регулярно участвует в подкастах Че, которого в пресс-релизе HBO описывают как человека «с возмутительным чувством юмора, прогрессивными и человечными взглядами по гендерным вопросам».

Продюсер Майкл Патрик Кинг описал Рамирес как уникальный талант на грани драмы и комедии.

В «Анатомии страсти» Сара в течение 10 лет играла бисексуальную медработницу Келли Торрес, получив номинацию на премию «Эмми».