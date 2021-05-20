Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 мая 2021, новость

Саманту в «Сексе в большом городе» заменили небинарной персоной

Вместо четвертой подруги у Кэрри Брэдшоу появится друг-стендапер
Ким Кэтролл в образе Саманты и Сара Рамирес | Источник: Legion-Media.ru

Десятисерийный сиквел сериала «Секс в большом городе», получивший название And Just Like That..., будет снят летом 2021-го в Нью-Йорке и выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Официальное русскоязычное название он пока не получил. Продюсером сиквела остался бессменный Майкл Патрик Кинг.

На экранах вновь появятся трое из четырех главных героинь: Сара Джессика Паркер в роли Кэрри, Кристин Дэвис — Шарлотты и Синтия Никсон — Миранды.

Новость
20 лет «Сексу в большом городе»: что стало со звездами сериала

Сара Рамирес, известная по сериалу «Анатомия страсти», сыграет нового персонажа — стендап-комика Че Диас, использующего местоимение «они» для своего описания. По сюжету Кэрри Брэдшоу регулярно участвует в подкастах Че, которого в пресс-релизе HBO описывают как человека «с возмутительным чувством юмора, прогрессивными и человечными взглядами по гендерным вопросам».

Продюсер Майкл Патрик Кинг описал Рамирес как уникальный талант на грани драмы и комедии.

В «Анатомии страсти» Сара в течение 10 лет играла бисексуальную медработницу Келли Торрес, получив номинацию на премию «Эмми».

Напомним, исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не примет участия в съемках. 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Кэтролл отказалась сниматься в третьей ленте о героинях хита нулевых, после чего, по собственному признанию, подверглась травле в сети.

7.4
Секс в большом городе
1998/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Секс в большом городе
Кристин Дэвис
Kristin Davis
При до конца! Вдохновляющий цитатник для женщин из сериалов
Просто так...
Сара Рамирес
Sara Ramirez
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Героиня «Секса в большом городе» останется без мужчины мечты
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Актер «Секса в большом городе» собирался отказаться от роли
Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
62-летняя Кэтролл рассказала о травле за отказ от роли Саманты
Звезда хотела уйти из «Секса в большом городе» из-за харассмента
Продолжение «Секса в большом городе» будет о пятидесятилетних
53-летняя Сара Джессика Паркер вернулась к образу Кэрри Брэдшоу
20 лет «Сексу в большом городе»: что стало со звездами сериала
Новые трейлеры
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Локи
Тизер (англ.)
Друзья: Воссоединение
Трейлер (англ.)
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Экс-муж Ольги Бузовой в четвертый раз станет отцом (фото) Супруга футболиста снова беременна
Hi-Tech
На военной китайской базе заметили загадочный объект (фото) Все гадают, что внутри
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь