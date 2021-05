Саманту в «Сексе в большом городе» заменили небинарной персоной

Десятисерийный сиквел сериала «Секс в большом городе», получивший название And Just Like That..., будет снят летом 2021-го в Нью-Йорке и выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Официальное русскоязычное название он пока не получил. Продюсером сиквела остался бессменный Майкл Патрик Кинг.