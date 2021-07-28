Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ нового комедийного экшена «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Событие прошло в рамках фестиваля «Новая женственность».
Гостями вечера и первыми зрителями картины стали актрисы Юлия Снигирь, Яна Гладких, Анна Александрова, Мария Шумакова, Анфиса Вистингаузен, Дарья Повереннова, а также Рената Литвинова, вернувшаяся из города Ессентуки, где на днях появилась на красной дорожке открытия кинофестиваля «Хрустальный источникъ».
В центре сюжета боевика — героиня по имени Линди, работающая вышибалой и испытывающая проблемы с контролем своего гнева. Подавлять вспышки ей помогает специальный жилет, бьющий хозяйку током за мгновение до очередного срыва. После убийства единственного возлюбленного Линди становится главной подозреваемой в его смерти.
Теперь девушке предстоит провести собственное расследование, найти настоящего убийцу и отомстить ему.
Помимо Бекинсейл, в ленте снялись Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Бобби Каннавале.
В широкий прокат «Красотка на взводе» выходит 29 июля.