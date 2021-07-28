Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»

В московском кинотеатре « Художественный » состоялся премьерный показ нового комедийного экшена « Красотка на взводе » с Кейт Бекинсейл в главной роли. Событие прошло в рамках фестиваля «Новая женственность».

В центре сюжета боевика — героиня по имени Линди, работающая вышибалой и испытывающая проблемы с контролем своего гнева. Подавлять вспышки ей помогает специальный жилет, бьющий хозяйку током за мгновение до очередного срыва. После убийства единственного возлюбленного Линди становится главной подозреваемой в его смерти.