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28 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»

Знаменитости первыми посмотрели новый боевик с Кейт Бекинсейл
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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ нового комедийного экшена «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Событие прошло в рамках фестиваля «Новая женственность».

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Гостями вечера и первыми зрителями картины стали актрисы Юлия Снигирь, Яна Гладких, Анна Александрова, Мария Шумакова, Анфиса Вистингаузен, Дарья Повереннова, а также Рената Литвинова, вернувшаяся из города Ессентуки, где на днях появилась на красной дорожке открытия кинофестиваля «Хрустальный источникъ».

В центре сюжета боевика — героиня по имени Линди, работающая вышибалой и испытывающая проблемы с контролем своего гнева. Подавлять вспышки ей помогает специальный жилет, бьющий хозяйку током за мгновение до очередного срыва. После убийства единственного возлюбленного Линди становится главной подозреваемой в его смерти.

Теперь девушке предстоит провести собственное расследование, найти настоящего убийцу и отомстить ему.

Помимо Бекинсейл, в ленте снялись Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Бобби Каннавале.

Красотка на взводе
2021/США18+комедиябоевик
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В широкий прокат «Красотка на взводе» выходит 29 июля.

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