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Красотка на взводе

Jolt

2021комедиябоевик
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Сюжет фильма:

Героиня комедийного боевика «Красотка на взводе» Линди работает вышибалой и испытывает серьезные проблемы с контролем гнева. Справиться с ними ей помогает специальный жилет, который бьет хозяйку током, если она перевозбуждена и готова вот-вот задушить очередного клиента. После убийства единственного мужчины, которого она когда-либо любила, Линди становится главной подозреваемой в его смерти, и девушке приходится самой начать поиски настоящего преступника.

Режиссер
Таня Уэкслер
В ролях
Кейт Бекинсейл, Стэнли Туччи, Бобби Каннавале, Джай Кортни, Лаверн Кокс, Дэвид Брэдли, Кристиан Брассингтон, Ори Феффер, Константин Грегори, Том Ксандер, Димитар Ильков
Страна
США
Премьера
29 июля (РФ)
23 июля (Мир)
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Трейлер
Кадры6
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