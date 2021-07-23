Героиня комедийного боевика «Красотка на взводе» Линди работает вышибалой и испытывает серьезные проблемы с контролем гнева. Справиться с ними ей помогает специальный жилет, который бьет хозяйку током, если она перевозбуждена и готова вот-вот задушить очередного клиента. После убийства единственного мужчины, которого она когда-либо любила, Линди становится главной подозреваемой в его смерти, и девушке приходится самой начать поиски настоящего преступника.