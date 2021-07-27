Арзамасова, Литвинова, Добронравов на открытии кинофестиваля

Фото: Иван Губский
Вот уже в четвертый раз в городе Ессентуки проходит фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ», радуя горожан и курортников возможностью вживую увидеть звезд отечественного кино.
Тысячи людей пришли на Театральную площадь и столпились по сторонам полукилометровой красной дорожки, по которой прошли президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис, Лариса Лужина, Лариса Удовиченко, Федор Добронравов, Лиза Арзамасова, Виктор Сухоруков, Клара Новикова, Ольга Будина, Екатерина Гусева и другие.
Церемонию открытия вели ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев и актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова, которая рассказала о планах снять фильм о подвиге врачей во время пандемии и прорекламировала коллекцию одежды своей дочери Ульяны.
Программа
В основном конкурсе покажут 11 фильмов, среди которых: «Зови меня Дрозд» Павла Мирзоева, «Последняя „Милая Болгария“» Алексея Федорченко, «Конец фильма» Владимира Котта, «Паркет» Александра Миндадзе, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Флэшмоб» Алены Рубинштейн, «Маша» Анастасии Пальчиковой и другие.
Жюри во главе с кинорежиссером Владимиром Хотиненко выберет победителей в номинации «Лучший фильм», наградит лучшие актерские, режиссерские, сценарные и операторские работы.
Всю неделю в Ессентуках будут проходить показы популярных российских кинолент, мультфильмов и фильмов для детей. Участников фестиваля ждут экскурсионные программы, а зрителей — спектакли, выставки, мастер-классы, детский кинокампус, дискуссионные клубы с участием кинокритиков, концерты, фейерверки и ледовое шоу Ильи Авербуха.
Фестиваль завершится 31 июля.