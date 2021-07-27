Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
27 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Арзамасова, Литвинова, Добронравов на открытии кинофестиваля

В Ессентуках открылся фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Фото: Иван Губский

Вот уже в четвертый раз в городе Ессентуки проходит фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ», радуя горожан и курортников возможностью вживую увидеть звезд отечественного кино.

Тысячи людей пришли на Театральную площадь и столпились по сторонам полукилометровой красной дорожки, по которой прошли президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис, Лариса Лужина, Лариса Удовиченко, Федор Добронравов, Лиза Арзамасова, Виктор Сухоруков, Клара Новикова, Ольга Будина, Екатерина Гусева и другие.

Церемонию открытия вели ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев и актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова, которая рассказала о планах снять фильм о подвиге врачей во время пандемии и прорекламировала коллекцию одежды своей дочери Ульяны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Программа

В основном конкурсе покажут 11 фильмов, среди которых: «Зови меня Дрозд» Павла Мирзоева, «Последняя „Милая Болгария“» Алексея Федорченко, «Конец фильма» Владимира Котта, «Паркет» Александра Миндадзе, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Флэшмоб» Алены Рубинштейн, «Маша» Анастасии Пальчиковой и другие.

Новость
Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest

Жюри во главе с кинорежиссером Владимиром Хотиненко выберет победителей в номинации «Лучший фильм», наградит лучшие актерские, режиссерские, сценарные и операторские работы.

Всю неделю в Ессентуках будут проходить показы популярных российских кинолент, мультфильмов и фильмов для детей. Участников фестиваля ждут экскурсионные программы, а зрителей — спектакли, выставки, мастер-классы, детский кинокампус, дискуссионные клубы с участием кинокритиков, концерты, фейерверки и ледовое шоу Ильи Авербуха.

Фестиваль завершится 31 июля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Лариса Удовиченко
Виктор Сухоруков
Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest
Маша
Конец фильма
Безрукова, Табаков, Михалков и другие на вечере Горький fest
Лариса Лужина
Эвклид Кюрдзидис
Пегова, Пореченков на открытии памятной доски Алексею Балабанову
Зови меня Дрозд
Владимир Хотиненко
Российским звездам устроили кинопоказ в шахте
199 р.
Скажи ей
Флэшмоб
Сын Добронравова показал себя в роли молодого Ивана Будько
Последняя «Милая Болгария»
1 р.
Паркет
Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале
Лиза Арзамасова
Рената Литвинова
Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта
Федор Добронравов
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Звезды на красной дорожке открытия Каннского фестиваля 2021
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Каннский кинофестиваль 2021 перенесли
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Мечтающая сыграть ведьму Литвинова разнесла фильм с Хэтэуэй
Полина Максимова завоевала награду в Каннах за роль в сериале
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Пугало и Kitoboy: названы победители «Кинотавра 2020»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
На Берлинале отменили отдельные награды для актеров и актрис
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Россию на фестивале в Венеции представит фильм про «Норд-Ост»
Банщикова, Корешков, Чурина с дочерью на закрытии кинофестиваля
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Добронравов высказался об уходе из театра и съемках «Сватов»
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Новые трейлеры
Декстер
Трейлер (англ.)
Армия воров
Дублированный трейлер
Девять совсем незнакомых людей
Трейлер (англ.)
Дюна
Дублированный трейлер №2
Самка богомола
Трейлер
Чип и Дейл
Трейлер (англ.)
Злое
Дублированный трейлер
Последняя дуэль
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Опека=развод. Наболело. 557
Снова я... просто мысли в слух 541
Бюджет 538
Милые девушки, 531
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Hi-Tech
Nokia представила неубиваемый смартфон и воскресила Nokia 6310 Флагман с защитой по военному стандарту
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь