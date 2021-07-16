60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»

Антонио Бандерас | Источник: Legion-Media.ru

Испанский актер Антонио Бандерас присоединится к съемкам пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс». Об этом сообщает Deadline.

В какой именно роли 60-летний Бандерас появится в картине, пока не раскрывается. В тайне также держатся детали сюжета фильма.

Известно, что съемки пятой части киносаги о бесстрашном археологе начались в июне 2021 года. Отмечалось, что несколько недель спустя исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму, однако производство картины останавливать не стали.