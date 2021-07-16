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16 июля 2021, новость

60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму на площадке
Антонио Бандерас | Источник: Legion-Media.ru

Испанский актер Антонио Бандерас присоединится к съемкам пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс». Об этом сообщает Deadline.

В какой именно роли 60-летний Бандерас появится в картине, пока не раскрывается. В тайне также держатся детали сюжета фильма.

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Бандерас прежде всего известен по ролям в лентах Педро Альмодовара и Роберта Родригеса. У них артист снимался в таких фильмах, как «Женщины на грани нервного срыва», «Дети шпионов» и «Отчаянный».

Известно, что съемки пятой части киносаги о бесстрашном археологе начались в июне 2021 года. Отмечалось, что несколько недель спустя исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму, однако производство картины останавливать не стали.

Помимо Форда и Бандераса, в фильме также появятся датский актер Мадс Миккельсен и звезда британского сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Режиссером ленты выступит Джеймс Мэнголд, постановщик таких блокбастеров, как «Логан» и «Ford против Ferrari». Выход пятого «Индианы Джонса» в прокат намечен на 29 июля 2022 года.

Индиана Джонс 5
2022/СШАбоевикприключения
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