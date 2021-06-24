78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»

Харрисон Форд | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Харрисон Форд получил травму на съемках пятой части франшизы «Индиана Джонс», пишет Deadline, ссылаясь на заявление The Walt Disney Company.

Как сообщается, 78-летний Форд, который является исполнителем главной роли, в ходе репетиции сцены боя травмировал плечо.

В заявлении отмечается, что съемочная команда продолжит производство ленты, в настоящее время проводится оценка курса лечения актера. График съемок будет изменен по мере необходимости, уточнили в компании.