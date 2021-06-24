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24 июня 2021, новость

78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»

Сообщается, что график съемок будет изменен по мере необходимости
Харрисон Форд | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Харрисон Форд получил травму на съемках пятой части франшизы «Индиана Джонс», пишет Deadline, ссылаясь на заявление The Walt Disney Company.

Как сообщается, 78-летний Форд, который является исполнителем главной роли, в ходе репетиции сцены боя травмировал плечо.

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В заявлении отмечается, что съемочная команда продолжит производство ленты, в настоящее время проводится оценка курса лечения актера. График съемок будет изменен по мере необходимости, уточнили в компании.

Премьера картины запланирована на 29 июля 2022 года. В съемках фильма участвуют Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук, Фиби Уоллер-Бридж и другие. Кресло режиссера занимает Джеймс Мэнголд, который ранее снял фильмы «Логан» и «Форд против Феррари». Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части серии, является одним из продюсеров проекта. Композитором, который напишет музыку к новому «Индиане Джонсу», стал Джон Уильямс. Он работал над каждой из предыдущих частей.

Четвертый фильм франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел в 2008 году.

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