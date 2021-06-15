78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли

Харрисон Форд на съемках «Индианы Джонса 5» | Источник: Legion-Media.ru

Спортивный режим Харрисона Форда на съемках пятой части приключений Индианы Джонса включает в себя 40-мильный (64-километровый) цикл велосипедных поездок ежедневно. Так 78-летний актер поддерживает себя в форме, сообщает The Mirror.

Съемки фильма режиссер Джеймс Мэнголд проводит в замке Бамборо, в 50 милях от Ньюкасла. Ветеран Голливуда, которому в июле исполнится 79 лет, Харрисон Форд ездит на велосипеде до 40 миль в день, много гуляет и ест батончики с добавками, повышающими энергию. Всего через шесть часов сна актер выходит на съемочную площадку, где проводит 11 часов.

«Это невероятно. Похоже, он живет по очень строгому графику. По нему можно сверять часы — каждый день в одно и то же время он делает одни и те же действия. Его режим строго регламентирован: пробуждение, обед, долгая поездка на велосипеде, а затем он на съемочной площадке с шести вечера. В отель он возвращается около пяти утра. Такие физические упражнения и режим были бы наказанием для человека вдвое моложе его. Это настоящая самоотдача», — рассказал инсайдер издания.

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Однако, несмотря на отличную форму Форда, на съемочной площадке был замечен молодой каскадер. Один из слухов о сюжете говорит о том, что археолог Джонс найдет легендарный Фонтан молодости. Если персонаж повернет время вспять, Форда, возможно, заменят на молодую версию археолога.

«Главное правило Харрисона в том, что он может изменить на съемках любую линию сюжета, которую захочет. Он — звезда этого шоу, и очень важно, чтобы сценарий был правильным. Еще один важный приоритет — убедиться, что он не пострадает, как в 2014 году (на съемках «Звездных войн» Форд повредил колено. — Прим.), а также создать сцены, где он сможет выполнить хотя бы некоторые из своих собственных трюков», — добавил инсайдер.