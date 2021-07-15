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15 июля 2021, новость

Умерла 109-летняя мать Катрин Денев

Рене Денев была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Рене Денев, мать французской актрисы Катрин Денев, умерла в возрасте 109 лет в воскресенье. Об этом ее родственники сообщили в четверг газете Le Figaro.

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Родившаяся в 1911 году Рене Денев была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно, взятым в знак уважения к другу ее матери, ставшему ее наставником в театральном мире. Первую небольшую роль в оперетте «Корневильские колокола» она сыграла в семилетнем возрасте на сцене престижного парижского театра «Одеон» в 1918 году. В этом театре она затем проработала 28 лет. В основном она играла роли молодой возлюбленной.

Была замужем за актером Морисом Дорлеаком. Со сцены актриса ушла в 1946 году после рождения четвертой дочери. До 1990 года Рене Симоно продолжала работать над дубляжом иностранных фильмов.

Катрин Денев, сама не так давно перенесшая ишемический инсульт и уже блистающая на красных дорожках Каннского фестиваля, очень гордилась своей матерью и во многих интервью подчеркивала, что крепкое здоровье досталось ей именно от нее.

Для меня это подлинно позитивный образец того, какой должна быть старость. Уверена, что и я, и мои сестры унаследовали свою энергию именно от нее.
Катрин Денев

Как сообщили дочери актрисы,  их мать будет захоронена в семейном склепе.

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