Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта

МОСКВА, 17 июн – РИА «Новости». Знаменитая французская актриса Катрин Денев оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой «При жизни», сообщает Le Figaro. Съемки фильма Эмманюэль Берко планируется возобновить 6 июля.
По данным издания, Денев полностью восстановилась после ишемического инсульта, случившегося в ноябре. Из-за состояния актрисы ранее работа над фильмом была приостановлена. «При жизни» рассказывает историю матери (ее играет 76-летняя Денев), сын которой (Бенуа Мажимель) заболевает раком. Актриса ранее снималась в двух картинах Берко.
Денев получила всемирную известность после «Шербурских зонтиков», работала с выдающимися режиссерами: Романом Полански, Луисом Бунюэлем, Франсуа Трюффо, Ларсом фон Триером. Она — одна из немногих французских актрис, чье имя представлено на голливудской «Аллее славы».