Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта

МОСКВА, 17 июн – РИА «Новости». Знаменитая французская актриса Катрин Денев оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой « При жизни », сообщает Le Figaro. Съемки фильма Эмманюэль Берко планируется возобновить 6 июля.

По данным издания, Денев полностью восстановилась после ишемического инсульта, случившегося в ноябре. Из-за состояния актрисы ранее работа над фильмом была приостановлена. «При жизни» рассказывает историю матери (ее играет 76-летняя Денев), сын которой (Бенуа Мажимель) заболевает раком. Актриса ранее снималась в двух картинах Берко.