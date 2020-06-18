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18 июня 2020, РИА Новостиновость

Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта

Актриса восстановилась после болезни
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

МОСКВА, 17 июн – РИА «Новости». Знаменитая французская актриса Катрин Денев оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой «При жизни», сообщает Le Figaro. Съемки фильма Эмманюэль Берко планируется возобновить 6 июля.

По данным издания, Денев полностью восстановилась после ишемического инсульта, случившегося в ноябре. Из-за состояния актрисы ранее работа над фильмом была приостановлена. «При жизни» рассказывает историю матери (ее играет 76-летняя Денев), сын которой (Бенуа Мажимель) заболевает раком. Актриса ранее снималась в двух картинах Берко.

Денев получила всемирную известность после «Шербурских зонтиков», работала с выдающимися режиссерами: Романом Полански, Луисом Бунюэлем, Франсуа Трюффо, Ларсом фон Триером. Она — одна из немногих французских актрис, чье имя представлено на голливудской «Аллее славы».

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