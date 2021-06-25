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25 июня 2021, новость

Эмбер Херд снимется в «Аквамене 2» вопреки протестам зрителей

Поклонники Джонни Деппа возмущены возвращением актрисы к роли Меры
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Американская актриса Эмбер Херд снимется во второй части фильма «Аквамен» вопреки протестам фанатов ее бывшего мужа Джонни Деппа, которые требовали отстранить ее от роли Меры. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию с приветственной открыткой от режиссера фильма Джеймса Вана.

«Эмбер, добро пожаловать обратно в Атлантиду», — говорится в тексте открытки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает портал We Got This Covered, поклонники киновселенной DC призвали бойкотировать картину из-за участия артистки. Они запустили в Twitter соответствующий хештшег #boycottaquaman2 и обвинили создателей проекта в том, что они игнорируют негативные новости про Эмбер Херд.

В 2019 году поклонники Джонни Деппа создали петицию с требованием лишить его бывшую жену роли в фильме «Аквамен 2». Фанаты отмечали, что во время совместного проживания актриса неоднократно применяла насилие к мужу. В настоящее время петиция собрала более 1,8 миллиона подписей.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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