Эмбер Херд снимется в «Аквамене 2» вопреки протестам зрителей

View this post on Instagram

Как сообщает портал We Got This Covered, поклонники киновселенной DC призвали бойкотировать картину из-за участия артистки. Они запустили в Twitter соответствующий хештшег #boycottaquaman2 и обвинили создателей проекта в том, что они игнорируют негативные новости про Эмбер Херд.