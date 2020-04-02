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2 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Избившая Джонни Деппа Эмбер Херд может лишиться роли

В Warner Bros. планируют либо окончательно прекратить сотрудничество с актрисой, либо значительно сократить экранное время ее героини
Эмбер Херд в «Аквамене»

В компании Warner Bros. рассматривают возможность уволить из сиквела «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Новость
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису

Зрители ранее создали петицию с просьбой заменить бывшую жену Джонни Деппа на Эмилию Кларк, которая прославилась благодаря сериалу «Игра престолов». Общественность обвиняет экс-супругу звезды «Пиратов Карибского моря» в применении насилия, а также в попытках испортить репутацию актера. Съемки второй части блокбастера начнутся не раньше следующего года, поэтому у студии достаточно времени, чтобы решить вопрос с ролью Херд. Уточняется, что в Warner Bros. планируют либо окончательно приостановить сотрудничество с артисткой, либо значительно сократить экранное время ее героини.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж якобы избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал $50 млн за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть попал разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

«Аквамен 2» расскажет продолжение истории о правителе семи морей, сыне королевы Атлантиды и простого смотрителя маяка. В первой части роли, кроме Херд, исполнили Джейсон Момоа, Уиллем Дефо, Николь Кидман, Дольф Лундгрен. Первый фильм вышел на экраны в декабре 2018 года, а второй планируется к показу в декабре 2022-го.

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