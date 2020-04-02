Избившая Джонни Деппа Эмбер Херд может лишиться роли

В компании Warner Bros. рассматривают возможность уволить из сиквела «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры. Об этом сообщает портал We Got This Covered.
Зрители ранее создали петицию с просьбой заменить бывшую жену Джонни Деппа на Эмилию Кларк, которая прославилась благодаря сериалу «Игра престолов». Общественность обвиняет экс-супругу звезды «Пиратов Карибского моря» в применении насилия, а также в попытках испортить репутацию актера. Съемки второй части блокбастера начнутся не раньше следующего года, поэтому у студии достаточно времени, чтобы решить вопрос с ролью Херд. Уточняется, что в Warner Bros. планируют либо окончательно приостановить сотрудничество с артисткой, либо значительно сократить экранное время ее героини.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж якобы избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал $50 млн за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть попал разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
«Аквамен 2» расскажет продолжение истории о правителе семи морей, сыне королевы Атлантиды и простого смотрителя маяка. В первой части роли, кроме Херд, исполнили Джейсон Момоа, Уиллем Дефо, Николь Кидман, Дольф Лундгрен. Первый фильм вышел на экраны в декабре 2018 года, а второй планируется к показу в декабре 2022-го.