Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
23 июня 2021, новостьСъемки

Асмус рассказала о новой прическе для роли

Актриса напомнила, что ради хорошего кино готова экспериментировать со своей внешностью
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Кристина Асмус опубликовала в инстаграме фото в образе для нового фильма — ромкома Сони Карпуниной «Хочу замуж» — и рассказала о том, как он создавался.

По словам актрисы, она мечтала подстричься ради роли и даже сама предложила это режиссеру. После тщательной подготовки — примерки костюмов из фильма с париками — выяснилось, что подстричься по-настоящему Асмус все-таки не сможет: еще не были окончены съемки другого проекта, где Кристина должна быть с длинными волосами. 

Во время загрузки произошла ошибка.
Сначала я очень сильно расстроилась. И короткие волосы хотела, и была уверена, что парик будет видно, а это ужасно. Но в итоге никто даже из съемочной группы не догадался.
Кристина Асмус

Асмус напомнила, что ранее уже признавалась в желании побриться ради роли налысо. «Так что посылаю запросы в космос», — заключила она.

К слову, в декабре актриса сменила цвет волос ради роли: она подстригла волосы, сделала челку и стала брюнеткой. Позже, после окончания работы над проектом, она вернулась к прежней прическе.

Напомним, съемки фильма «Хочу замуж» стартовали в Калининграде в июне. Главные роли в картине, помимо Асмус, исполняют Милош БиковичМарина Александрова и Сергей Гилев.

Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кристина Асмус
Хочу замуж
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках
Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала
Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму
Прилучный играет киллера: фото со съемок
78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок
Горбачев отреагировал на сериал о себе
41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
Аглая Тарасова примерила свадебное платье на съемках
Петров и Козловский рассказали о совместной работе
Глюкоза и Яглыч играют пару с детьми: первые фото со съемок
Максим Аверин спустя восемь лет вернулся к роли подводника
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок
Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
Табаков становится аферистом в новом фильме: первые фото
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Изменившегося ради роли Джареда Лето не узнали поклонники
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Глюкоза, Меладзе, Седокова снялись в новом музыкальном шоу
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото
ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе
59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото
Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»
С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Цыганов удивил гримом для новой роли
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена 30 лет спустя
Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Новые трейлеры
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Соединенные Штаты против Билли Холидей
Дублированный трейлер
Чиновница
Трейлер
Оборотни внутри
Дублированный трейлер
Эйфория
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
5 мифов о турбированных двигателях Многие опасаются автомобилей с турбомоторами, предпочитая модели с атмосферными двигателями. Развеиваем основные мифы
Популярные темы на «Детях»
Переезд в другой город. Не могу решиться. 450
Не знает меры 405
Как хочется побольше денег )) 396
Забавные картинки 374
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь