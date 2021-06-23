Асмус рассказала о новой прическе для роли

Кристина Асмус опубликовала в инстаграме фото в образе для нового фильма — ромкома Сони Карпуниной «Хочу замуж» — и рассказала о том, как он создавался.
По словам актрисы, она мечтала подстричься ради роли и даже сама предложила это режиссеру. После тщательной подготовки — примерки костюмов из фильма с париками — выяснилось, что подстричься по-настоящему Асмус все-таки не сможет: еще не были окончены съемки другого проекта, где Кристина должна быть с длинными волосами.
Сначала я очень сильно расстроилась. И короткие волосы хотела, и была уверена, что парик будет видно, а это ужасно. Но в итоге никто даже из съемочной группы не догадался.
Асмус напомнила, что ранее уже признавалась в желании побриться ради роли налысо. «Так что посылаю запросы в космос», — заключила она.
К слову, в декабре актриса сменила цвет волос ради роли: она подстригла волосы, сделала челку и стала брюнеткой. Позже, после окончания работы над проектом, она вернулась к прежней прическе.
Напомним, съемки фильма «Хочу замуж» стартовали в Калининграде в июне. Главные роли в картине, помимо Асмус, исполняют Милош Бикович, Марина Александрова и Сергей Гилев.