Кристина Асмус мечтает побриться налысо для роли

Кристина Асмус, отвечая в инстаграме на вопросы подписчиков, рассказала, согласится ли на роль, ради которой потребуется побриться налысо. Звезда «Интернов», которая, как стало известно ранее, заразилась коронавирусом, призналась, что не просто готова к подобному проекту, но даже мечтает о нем.