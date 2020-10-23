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23 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Кристина Асмус мечтает побриться налысо для роли

Актриса пообщалась с подписчиками в соцсети
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Кристина Асмус, отвечая в инстаграме на вопросы подписчиков, рассказала, согласится ли на роль, ради которой потребуется побриться налысо. Звезда «Интернов», которая, как стало известно ранее, заразилась коронавирусом, призналась, что не просто готова к подобному проекту, но даже мечтает о нем.

Новость
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»

В свое время ради работы избавлялись от волос такие актрисы, как Деми МурСолдат Джейн»), Мария КожевниковаБатальонъ»), Натали ПортманV значит Вендетта»), Полина Максимова257 причин, чтобы жить»), Юлия ВысоцкаяРай»).

Кристина Асмус широко прославилась после роли в сериале «Интерны». На ее счету также — работа над фильмами «Zолушка», «Дублер», «Что творят мужчины», «Легок на помине».

В последнее время актрису часто критикуют в сети за участие в откровенных съемках. Так, в 2019 году Асмус подверглась травле в сети из-за пикантных сцен в фильме «Текст». В 2020-м вышла картина Kitoboy, где актриса сыграла неоднозначную роль — воплотила на экране девушку из видеочата. Тем не менее, фильм Филиппа Юрьева с триумфом был показан на «Кинотавре», а до этого — взял приз на Венецианском кинофестивале

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