Асмус кардинально сменила цвет волос ради новой роли

Кристина Асмус кардинально сменила имидж: она подстригла волосы, сделала челку и стала брюнеткой. По словам актрисы, перемены в ее образе связаны с участием в новом проекте.
Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли.
Актриса не сообщила подробностей о новом проекте. Пока неизвестно, будет это фильм, сериал или спектакль.
Кристина Асмус широко прославилась после роли в сериале «Интерны», также звезда работала над фильмами «Zолушка», «Дублер», «Что творят мужчины», «Легок на помине». Одной из самых обсуждаемых работ актрисы стала роль в фильме «Текст» — главным образом из-за откровенных сцен. Впрочем, критики высоко оценили ленту: «Текст» получил премию «Золотой орел» и вошел в лонг-лист «Золотого глобуса».
Напомним, ранее актриса заявила, что мечтает побриться налысо для роли.