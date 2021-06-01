Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии

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Летом 2021 года в Москве и Калининграде будут проходить съемки романтической комедии «Хочу замуж» с поистине звездным актерским составом: главные роли в картине исполнят Кристина Асмус, Милош Бикович, Марина Александрова и Сергей Гилев.

Режиссер фильма — Соня Карпунина — признается, что для запуска проекта в работу потребовалось много времени, в том числе много его ушло и на подбор актеров:

Четыре года мы пытались запустить проект — это был сложный путь, долгий кастинг. Нам хотелось найти актеров, которые очаруют и мужскую, и женскую аудитории. Но главное — будут хорошо чувствовать комедийный жанр и смогут воплотить наших героев, Сергея и Любу.

По сюжету Люба — красивая и успешная девушка — работает телеведущей и готовится к свадьбе с богатым женихом Робертом. Но однажды у нее садится телефон, и она делает звонок с телефона случайного прохожего — Сергея, у которого до сих пор все тоже шло по плану. Эта встреча запускает череду событий, переворачивающих жизнь обоих героев.

Продюсерами фильма выступили Алена Кремер («Я худею»), Георгий Шабанов («Как я стал русским») и Милош Бикович (также исполняющий главную роль). Креативный продюсер — Клим Шипенко. Съемками проекта занимается кинопродакшн Peak Media в партнерстве с видеосервисом START. Прокатчик картины — «Централ Партнершип».