Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix

Стриминговый сервис Netflix совместно с российскими студиями «1-2-3 Production» и «Друг Друга» снимет свой первый оригинальный российский драматический сериал — «Анна К» по всемирно известному роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.
Действие будет разворачиваться в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи, быстро выходящий из-под контроля и угрожающий хрупкому балансу семейных уз и социальных связей.
Автор сценария Роман Кантор («Серебряные коньки», «Воланд») признался, что идея сериала пришла к нему во сне:
Перенести Анну Каренину в Россию 21-го века и представить ее всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix — это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней.
Режиссерами проекта стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), а также Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Колл-Центр»). Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Сериал «Анна К» выйдет на Netflix по всему миру, дата премьеры пока не называется.