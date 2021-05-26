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26 мая 2021, новость

Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix

Стриминговый сервис анонсировал первый оригинальный российский сериал
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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Стриминговый сервис Netflix совместно с российскими студиями «1-2-3 Production» и «Друг Друга» снимет свой первый оригинальный российский драматический сериал — «Анна К» по всемирно известному роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

Действие будет разворачиваться в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи, быстро выходящий из-под контроля и угрожающий хрупкому балансу семейных уз и социальных связей.

Автор сценария Роман Кантор («Серебряные коньки», «Воланд») признался, что идея сериала пришла к нему во сне:

Новость
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Перенести Анну Каренину в Россию 21-го века и представить ее всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix — это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней.

Режиссерами проекта стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), а также Наташа Меркулова и Алексей ЧуповКолл-Центр»). Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Сериал «Анна К» выйдет на Netflix по всему миру, дата премьеры пока не называется.

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