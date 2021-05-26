Воробьев рассказал о подарке от отца Анджелины Джоли

Певец и актер Алексей Воробьев покоряет Голливуд. Ради мечты о творческой реализации 33-летней артист перебрался в Калифорнию и даже приобрел особняк неподалеку от Лос-Анджелеса.
Первым «звездным» гостем нового дома Алексея Воробьева стал отец Анджелины Джоли. Незадолго до этого россиянин и 82-летний Джон Войт вместе снялись в фильме «Рейган», который в настоящее время находится на этапе подготовки к показу. Воробьев сыграл в ней будущего президента России в молодости.
После этого Войт навестил Воробьева и оригинально поздравил с новосельем. Его подарком Алексей похвастался в соцсетях (последнее фото в подборке).
В своем интервью иданию Peopletalk актер пояснил:
Так как я играю будущего президента, в качестве символического жеста он подарил мне флаг своей страны, подписав его на память о нашей совместной работе.
Отметим, что звезда «Деффчонок» и герой «Холостяка» уже неоднократно принимал участие в съемках в США. Ранее он вместе со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем появился в ситкоме Netflix «Космические войска», а до этого — в американской многосерийной драме «Нереально».