Рейган (2024)

История 40-го президента США Рональда Рейгана, руководившего страной с 1981-го по 1989-й, глазами Виктора Петровича — бывшего агента КГБ, наблюдавшего за его восхождением. Фильм затронет разные периоды жизни Рейгана, включая его детство в маленьком городке Иллинойса, актерскую карьеру и годы, проведенные в Овальном кабинете.

«Рейган» — биографическая драма Шона МакНамары, основанная на книге Пола Кенгора «Крестоносец: Рональд Рейган и падение коммунизма». Главные роли в фильме сыграли Деннис Куэйд, Пенелопа Энн Миллер и Джон Войт.