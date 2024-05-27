Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх

Рейган (2024)

Reagan

Рейган
2024драмабиографияисторический

Сюжет фильма «Рейган»

:

История 40-го президента США Рональда Рейгана, руководившего страной с 1981-го по 1989-й, глазами Виктора Петровича — бывшего агента КГБ, наблюдавшего за его восхождением. Фильм затронет разные периоды жизни Рейгана, включая его детство в маленьком городке Иллинойса, актерскую карьеру и годы, проведенные в Овальном кабинете.

«Рейган» — биографическая драма Шона МакНамары, основанная на книге Пола Кенгора «Крестоносец: Рональд Рейган и падение коммунизма». Главные роли в фильме сыграли Деннис Куэйд, Пенелопа Энн Миллер и Джон Войт.

Режиссер

Шон МакНамара

В ролях

Пенелопа Энн Миллер, Мена Сувари, Деннис Куэйд, Джон Войт, Роберт Дави, Кэри-Хироюки Тагава, Дэвид Генри, Кевин Диллон, Лесли-Энн Даун, Рэнди Уэйн, Алексей Воробьев

Страна

США

Премьера

30 августа (Мир)
Подробнее

Трейлер

Похожие фильмы и сериалы

Герцогиня
Макс Шмелинг: Боец Рейха
Небесные создания
История Антуана Фишера
Охота на Веронику
Человек на все времена
Ив Сен-Лоран
Лето в феврале
Вы не знаете Джека
Джеймс Браун. Путь наверх
Джой
Девушка из Дании
Читайте также
Алексей Воробьев
Воробьев рассказал о подарке от отца Анджелины Джоли
Алексей Воробьев
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Алексей Воробьев
Воробьев снимается в голливудском фильме про президента США
Марк Эйдельштейн
Раскрыта реакция российского актера на победу в Каннах
Маргарита Терехова
Дочь Маргариты Тереховой ответила на вопрос о состоянии актрисы
Кадр из мультфильма «Русалочка»
Режиссер оригинальной «Русалочки» раскритиковал новые фильмы Disney
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Вера Алентова рассказала, как перенесла уход Владимира Меньшова
«Майор Гром» обогнал Гая Ричи в российском прокате
Ева Грин
Как прошло закрытие Канн 2024: Деми Мур, Ева Грин, победители и модели
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Русские американские горки: каким получился новый «Майор Гром»
Кадр из фильма «Атлас»
Бен Аффлек помогал Дженнифер Лопез на съемках фильма «Атлас»
Каннские дневники: топ-5 лучших внеконкурсных фильмов
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова считает, что фильм «Анора» никого не оставит равнодушным
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Юра Борисов в Каннах
Фильм с российскими актерами победил на Каннском кинофестивале 2024
На Netflix вернулся русский дубляж
Евгений Чебатков в фильме «Майор Гром: Игра»
В райдере звезды «Майора Грома» оказался неожиданный напиток
Кирилл Серебренников
Серебренникову грозят уголовные дела после блокировки счетов
Маргарита Терехова в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»
81-летнюю Маргариту Терехову госпитализировали в Москве
Никита Кологривый в сериале «Комбинация»
Юра Борисов и Никита Кологривый могут сыграть в сиквеле «Короля и Шута»
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Пацан против всех
Очередной «Джон Уик»? Чем ошарашивает новый боевик со звездой «Оно»
Постер фильма «Невидимый мой»
Фильм на вечер: психологический сай-фай о невидимках
Лариса Гузеева
Гузеева вспомнила, как стеснялась бедности в начале карьеры
Ольга Любимова
Любимова заявила о планах по «кинофикации» Донбасса и Новороссии
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Трейлер дня: Моника Беллуччи со шрамом в хоррор-комедии Тима Бертона
Леди Гага
Леди Гага в экстравагантном образе посетила премьеру фильма
Кевин Костнер с семьей
Кевин Костнер об инциденте в Каннах: «Ни черта я не плакал»
Кьяра Мастроянни и Катрин Денев
Катрин Денев вместе с дочерью представила новый фильм в Каннах
Артур Смольянинов
СМИ: зрители уходили с концерта Смольянинова в Риге
Никита Кологривый
Народный артист посоветовал Кологривому «отрегулировать» свое поведение
Стивен Спилберг
Стала известна дата выхода нового фильма Спилберга
Девичник в честь развода
Фильм на вечер: отвязная комедия с дочерью Брюса Уиллиса
Каннские дневники: как Юра Борисов и Марк Эйдельштейн покорили фестиваль
Все новости
Новые трейлеры
Рейган
Рейган
Трейлер (англ.)
Медведь
Медведь
Тизер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Снять проклятие»
Снять проклятие
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Заклятье. Шепот ведьм
Трейлер
vktrailer-220787057_456357022
Кореша
Трейлер
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)
Ведьмак
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Рейган (Reagan, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Рейган. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Рейган, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь