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1 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Воробьев показал себя на съемках сериала со звездами Голливуда

Актер поработал с Малковичем и Кареллом над комедийным шоу «Космические войска»

Алексей Воробьев сыграл в новом американском сериале «Космические войска» платформы Netflix. В шоу также снялись Стив Карелл, Джон Малкович, Лиза Кудроу. В инстаграме актер показал несколько снимков со съемочной площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воробьев отметил:

Друзья, наш сериал «Космические войска» всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру! Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с суперуспешным взлетом!
Алексей Воробьев
Космические войска
2020/СШАкомедия
Моя оценка

Комедийное шоу «Космические войска» рассказывает о создании нового вида вооруженных сил — космических войск. Руководит операцией в США генерал Марк Нейрд (Стив Карелл), помогает ему главный научный советник проекта (Джон Малкович), а правильный имидж создает циничный PR-менеджер (Бен Шварц). Воробьев сыграл в сериале наблюдателя от России Юрия «Бобби» Телатовича. Сценаристом и продюсером «Космических войск» выступил создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера сериала состоялась на Netflix 29 мая.

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