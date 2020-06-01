Воробьев показал себя на съемках сериала со звездами Голливуда

Алексей Воробьев сыграл в новом американском сериале «Космические войска» платформы Netflix. В шоу также снялись Стив Карелл, Джон Малкович, Лиза Кудроу. В инстаграме актер показал несколько снимков со съемочной площадки.
Воробьев отметил:
Друзья, наш сериал «Космические войска» всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру! Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с суперуспешным взлетом!
Комедийное шоу «Космические войска» рассказывает о создании нового вида вооруженных сил — космических войск. Руководит операцией в США генерал Марк Нейрд (Стив Карелл), помогает ему главный научный советник проекта (Джон Малкович), а правильный имидж создает циничный PR-менеджер (Бен Шварц). Воробьев сыграл в сериале наблюдателя от России Юрия «Бобби» Телатовича. Сценаристом и продюсером «Космических войск» выступил создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.
Премьера сериала состоялась на Netflix 29 мая.