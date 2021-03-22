Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России

Актер и певец Алексей Воробьев рассказал о съемках в новом американском фильме, где он сыграл будущего лидера России. Артист отметил в интервью «Собеседнику»:
Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача.
Декорации в квартире, где Воробьев снимался вместе с лауреатом премии «Оскар» Джоном Войтом, создавали по фотографиям, присланным россиянином. «Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух», — подчеркнул Алексей.
Воробьев не упомянул название грядущего фильма, но, судя по всему, речь идет о драме «Рейган». Картина расскажет о жизни Рональда Рейгана — начиная с детства и заканчивая годами, которые он провел в Овальном кабинете. Дата выхода ленты пока неизвестна. Вместе с Воробьевым и Войтом в ней снялись Пенелопа Энн Миллер, Мена Сувари, Деннис Куэйд.
Отметим, что звезда «Деффчонок» и герой «Холостяка» не впервые снимается в США. Ранее он вместе со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем появился в ситкоме Netflix «Космические войска». Также Алексей снялся в американской многосерийной драме «Нереально».