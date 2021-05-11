ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе

Леонардо ДиКаприо опубликовал в инстаграме кадр из нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В кадре он сидит за столом с актрисой Лили Гладстоун.
Ранее сообщалось, что актер исполнит в картине Скорсезе главную роль, однако, как стало известно, ДиКаприо уступил ее звезде сериала «Фарго» Джесси Племонсу, а сам согласился на роль второго плана — племянника хозяина ранчо. Этого героя, в свою очередь, сыграет Роберт Де Ниро.
Сюжет «Убийц цветочной луны» разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Главный герой в исполнении ДиКаприо должен помочь местным индейцам, оказавшимся в опасности из-за найденной ими нефти.
Съемки фильма «Убийцы цветочной луны» начались в апреле 2021 года. Дата премьеры пока неизвестна — картина должна была выйти в 2021 году, но производство было сдвинуто из-за пандемии коронавируса.