ДиКаприо уступил звезде «Фарго» главную роль в новом фильме

Леонардо ДиКаприо уступил главную роль в новом триллере Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» звезде сериала «Фарго» Джесси Племонсу, передает DigitalSpy.
Племонс сыграет сотрудника ФБР, который расследует череду загадочных убийств. ДиКаприо не уйдет из проекта, но исполнит роль второго плана — перевоплотится в племянника хозяина ранчо. Этого героя, в свою очередь, сыграет Роберт Де Ниро.
Фильм, производством которого занимается компания Apple, основан на романе Дэвида Гранна. Лента расскажет о расследовании убийств членов индейского племени Осейджи. Дата премьеры пока неизвестна.
Леонардо ДиКаприо — американский продюсер и актер. Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус». Снимался в фильмах «Однажды… в Голливуде», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», «Джанго освобожденный». В настоящее время занят на съемках фантастической комедии «Не смотри вверх» с Дженнифер Лоуренс. Джесси Племонс появлялся в фильмах и сериалах «Во все тяжкие», «Ночные игры», «Сделано в Америке», «Шпионский мост», «Черное зеркало».