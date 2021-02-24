ДиКаприо уступил звезде «Фарго» главную роль в новом фильме

Племонс сыграет сотрудника ФБР, который расследует череду загадочных убийств. ДиКаприо не уйдет из проекта, но исполнит роль второго плана — перевоплотится в племянника хозяина ранчо. Этого героя, в свою очередь, сыграет Роберт Де Ниро.