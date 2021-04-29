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29 апреля 2021, новость

Пересильд нашли в шорт-листе кастинга первых съемок в космосе

Заявки на главную роль в фильме «Вызов» подали около 3 тысяч россиянок
Юлия Пересильд | Источник: Алексей Молчановский

Юлия Пересильд вошла в шорт-лист кастинга съемок первого художественного фильма в космосе «Вызов», передает сайт SpaceNews со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что в короткий список претенденток вошли четыре женщины в возрасте от 27 до 36 лет: это актрисы Софья Аржаковская, Алена Мордовина, Юлия Пересильд и пилот Галина Каирова.

Предположительно, имена актрисы и ее дублерши будут объявлены 13 мая.

Съемки начнутся на Международной космической станции (МКС) в октябре. На борт станции поднимутся актриса и режиссер, они проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

Ранее в Роскосмосе рассказали, что режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС.Известно также, что около 3 тыс. россиянок подали заявки на главную роль в «Вызове».

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