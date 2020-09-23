Режиссер «Холопа», Рогозин и Эрнст снимут первое кино в космосе

Клип Шипенко | Источник: Legion-Media.ru

«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют-7».

Рабочим названием российского фильма станет «Вызов», уточнили в «Роскосмосе».

Сюжет кинокартины «предусматривает полет» на Международную космическую станцию (МКС) на российском пилотируемом корабле «Союз МС», говорится в сообщении. Полет запланирован на осень 2021 года. Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса.

Детали будущего фильма пока неизвестны, сценарий и технические возможности находятся в процессе обсуждения.

В мае The Deadline и Screenrant сообщили, что снять фильм в космосе планируют основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое агентство NASA. Главную роль должен исполнить актер Том Круз, режиссером ленты выступит постановщик картин «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего» Даг Лайман. Глава NASA Джим Брайденстайн писал, что съемки фильма с Крузом пройдут в том числе на Международной космической станции. Полет Круза на МКС должен состояться в рамках туристической миссии в октябре 2021 года, передавал Screenrant со ссылкой на Space Shuttle Almanac, который отслеживает крупные космические запуски.