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4 марта 2021, ТАССновость

Тысячи девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС

Победительницу и ее дублера назовут только после медицинского обследования
Международная космическая станция | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. девушек из России стали участницами объявленного «Первым каналом» конкурса на главную роль в первом художественном фильме «Вызов», который планируется снять в космосе. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст:

На днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование.
Константин Эрнст
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По словам Эрнста, среди финалисток есть как знаменитые актрисы, так и неизвестные. Также с ними будут соревноваться девушки, не имеющие актерского опыта. Гендиректор «Первого канала» обратил внимание на то, что две победительницы — актриса и ее дублер — будут названы только после медицинского обследования. «Может быть, нам замечательно подходит какая-то девушка, но она по здоровью не проходит», — уточнил Эрнст.

Как сообщалось ранее, врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовленности, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Кандидаты, успешно прошедшие летную комиссию, пройдут учебно-тренировочный курс подготовки в Школе космонавтов. По итогам финальной части конкурса определятся две победительницы — будущая исполнительница главной роли и ее дублер.

Кинокартина с рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, режиссером фильма выступит Клим Шипенко. Для участия в конкурсе на главную роль необходимо было записать так называемую самопробу. Заявку могли подать женщины с российским гражданством в возрасте от 25 до 45 лет, ростом от 150 до 180 см, весом от 50 до 75 кг.

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