Янковский и Фомина представили сериал «Контейнер»

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Показ прошел в кинотеатре «Художественный», ставшем в этом году одной из площадок смотра. По красной дорожке прошли исполнители ключевых ролей — Филипп Янковский и Мария Фомина. Со сцены режиссер драмы Максим Свешников обратился к первым зрителям:

Нам приятно, что мы презентуем наш сериал на кинофестивале. Я благодарен съемочной группе за профессионализм и за терпение, потому что были и 30-градусные морозы, и снег по колено. <…> Я надеюсь, вам понравится, приятного просмотра.

Оригинальный проект сервиса Start «Контейнер» рассказывает историю 27-летней Саши (Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету, на время беременности она переезжает в дом заказчиков — чиновника Вадима (Янковский) и его жены Марины (Фомина). Девушка оказывается в другом для себя мире. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

Вместе со Свешниковым над проектом в качестве креативного продюсера работал также Алексей Ляпичев. Ранее они сотрудничали на площадке сериала «257 причин, чтобы жить», который принес исполнительнице главной роли Полине Максимовой приз на международном фестивале Canneseries во французском Канне.

Сериал «Контейнер» был отмечен в финале международного конкурса сериалов MIPDrama среди 12 самых многообещающих проектов со всего мира на крупнейшем рынке телевизионного контента Digital MIPTV.

Сервис Start выступает партнером ММКФ. Фестиваль в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран.