Полина Максимова завоевала награду в Каннах за роль в сериале

Сериал «257 причин, чтобы жить» завоевал награду на престижном международном фестивале Canneseries 2020 в Каннах. Полина Максимова получила приз в номинации «Лучшая актерская игра» за роль девушки, победившей тяжелую болезнь. Максимова поблагодарила коллег и поделилась:
Для меня это огромная честь, я благодарна Canneseries за отбор нашего шоу в основной конкурс! Забавно, каким таинственным образом устроена жизнь. Когда я начала работать над ролью, я не могла представить, что меня ждет в будущем.
Актриса выразила надежду, что сериал «послужит напоминанием о том, что есть миллионы причин жить и быть счастливыми». «257 причин, чтобы жить» стал единственным российским участником конкурса.
Сериал рассказывает историю девушки Жени, которая победила тяжелую болезнь и узнала, что любимый парень был с ней из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на ее выздоровление. Чтобы найти в себе силы на новую жизнь, главная героиня обращается к дневнику с желаниями. Режиссером стал Максим Свешников («Отель Элеон»). Роли, помимо Максимовой, исполнили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Анна Невская, Мария Фомина, Роман Маякин.
Зрители увидели первый сезон мелодрамы весной 2020 года на сервисе Start, через несколько месяцев после премьеры стартовала работа над второй частью сериала. К касту в продолжении шоу присоединились актеры Александр Соколовский, Андрей Федорцов, Ксения Собчак. Второй сезон стартует 4 ноября на Start.