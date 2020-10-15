Полина Максимова завоевала награду в Каннах за роль в сериале

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Сериал «257 причин, чтобы жить» завоевал награду на престижном международном фестивале Canneseries 2020 в Каннах. Полина Максимова получила приз в номинации «Лучшая актерская игра» за роль девушки, победившей тяжелую болезнь. Максимова поблагодарила коллег и поделилась:

Для меня это огромная честь, я благодарна Canneseries за отбор нашего шоу в основной конкурс! Забавно, каким таинственным образом устроена жизнь. Когда я начала работать над ролью, я не могла представить, что меня ждет в будущем. Полина Максимова

Актриса выразила надежду, что сериал «послужит напоминанием о том, что есть миллионы причин жить и быть счастливыми». «257 причин, чтобы жить» стал единственным российским участником конкурса.

Сериал рассказывает историю девушки Жени, которая победила тяжелую болезнь и узнала, что любимый парень был с ней из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на ее выздоровление. Чтобы найти в себе силы на новую жизнь, главная героиня обращается к дневнику с желаниями. Режиссером стал Максим Свешников («Отель Элеон»). Роли, помимо Максимовой, исполнили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Анна Невская, Мария Фомина, Роман Маякин.