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15 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Полина Максимова завоевала награду в Каннах за роль в сериале

Мелодрама «257 причин, чтобы жить» стала единственным российским участником конкурса
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11
фотографий
11
фотографий

Сериал «257 причин, чтобы жить» завоевал награду на престижном международном фестивале Canneseries 2020 в Каннах. Полина Максимова получила приз в номинации «Лучшая актерская игра» за роль девушки, победившей тяжелую болезнь. Максимова поблагодарила коллег и поделилась:

Для меня это огромная честь, я благодарна Canneseries за отбор нашего шоу в основной конкурс! Забавно, каким таинственным образом устроена жизнь. Когда я начала работать над ролью, я не могла представить, что меня ждет в будущем.
Полина Максимова

Актриса выразила надежду, что сериал «послужит напоминанием о том, что есть миллионы причин жить и быть счастливыми». «257 причин, чтобы жить» стал единственным российским участником конкурса.

8.0
257 причин, чтобы жить
2020/Россия18+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Сериал рассказывает историю девушки Жени, которая победила тяжелую болезнь и узнала, что любимый парень был с ней из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на ее выздоровление. Чтобы найти в себе силы на новую жизнь, главная героиня обращается к дневнику с желаниями. Режиссером стал Максим Свешников («Отель Элеон»). Роли, помимо Максимовой, исполнили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Анна Невская, Мария Фомина, Роман Маякин.

Зрители увидели первый сезон мелодрамы весной 2020 года на сервисе Start, через несколько месяцев после премьеры стартовала работа над второй частью сериала. К касту в продолжении шоу присоединились актеры Александр Соколовский, Андрей Федорцов, Ксения Собчак. Второй сезон стартует 4 ноября на Start.

Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»
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