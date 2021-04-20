Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой

Перезапуск популярного реалити-шоу стартовал на телеканале «Ю»
Влад Кадони

Ведущий реалити-шоу «Дом 2», которое перезапустили в эфире телеканала «Ю», Влад Кадони спрогнозировал, какое будущее будет ждать проект без Ольги Бузовой, бывшей одной из ведущих программы. Своими соображениями он поделился с изданием StarHit.

По словам Кадони, ведущие «Дома 2» не распределяли между собой роли. «Каждый, безусловно, привносит свой колорит в коллектив, и просто Олиного не будет, однако это никак не скажется качественно ни на жизни участников, ни на контенте, который производится», — заявил Кадони. 

Новость
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания

Он также пожелал бывшей коллеге по реалити-шоу, чтобы у нее получилось все задуманное и чтобы она со временем не пожалела о своем решении. Кадони добавил, что не видит смысла в том, чтобы искать пятого ведущего.

Нынешний состав ведущих прекрасно справляется со своими обязанностями, на проекте совершенно точно нет никакой острой ситуации.
Влад Кадони

Ранее в апреле Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Свое решение она объяснила тем, что ее «история в "Доме 2" закончена».

В начале апреля телеканал «Ю» объявил о перезапуске реалити-шоу «Дом 2» в своем эфире. Проект получил название «Дом 2. Новая любовь». Формат реалити-шоу пообещали сохранить таким же, каким он был на канале ТНТ, транслировавшем «Дом 2» в течение 16 лет, до конца 2020 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Влад Кадони
Ольга Бузова
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Дом 2
Бузова объяснила отказ вести «Дом 2»
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Создатель «Дома 2» назвал сроки закрытия перезапуска проекта
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
СМИ: «Дом 2» вернется в эфир
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Бывшая ведущая «Дома 2» обрадовалась закрытию шоу
Участников «Дома 2» заставили выселиться с площадки
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания
Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Создатель «Дома 2» решил выкупить проект у ТНТ
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Стали известны причины закрытия «Дома 2»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Названы победители «Ледникового периода»
Бузова и Бородина расплакались, объявляя о закрытии «Дома 2»
Бузова и Собчак попрощались с «Домом 2»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
Бузова попросила ТНТ построить ей дом
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Алена Водонаева запустила собственное онлайн-шоу
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Ольга Бузова пришла в шоу «Модель XL»
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
СМИ: у «Дома 2» появилась новая ведущая
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
«Дом 2» закрывает площадку на Сейшельских островах
Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»
Гузеева отреагировала на слух о том, что станет ведущей «Дома 2»
Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в «Доме 2»
В «Дом 2» ищут нового ведущего
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2»
Бузова в рыжем парике сыграла Бузильду в сериале
Новые трейлеры
Любовь, смерть и роботы
Любовь, смерть и роботы (2 сезон) — Дублированный трейлер
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Дублированный тизер
Аннетт
Трейлер (англ.)
Пила: Спираль
Дублированный трейлер №2
Декабрь
Тизер
Форсаж 9
Дублированный трейлер №2
Телохранитель жены киллера
Дублированный трейлер
Армия мертвецов
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Женщина устроила бунт на автосалоне в Шанхае из-за Tesla Она обвиняет американского автопроизводителя в том, что тот якобы продал автомобиль с неисправными тормозами
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 1017
Кто пролетел с Турцией 581
Картинки, вторник. 528
Вторник, картинки. Апрель 509
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Hi-Tech
На снимках Земли со спутников нашли странные объекты (фото) Наша планета таит много интересных вещей
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь