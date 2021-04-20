Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой

Влад Кадони

Ведущий реалити-шоу «Дом 2», которое перезапустили в эфире телеканала «Ю», Влад Кадони спрогнозировал, какое будущее будет ждать проект без Ольги Бузовой, бывшей одной из ведущих программы. Своими соображениями он поделился с изданием StarHit.

По словам Кадони, ведущие «Дома 2» не распределяли между собой роли. «Каждый, безусловно, привносит свой колорит в коллектив, и просто Олиного не будет, однако это никак не скажется качественно ни на жизни участников, ни на контенте, который производится», — заявил Кадони.

Он также пожелал бывшей коллеге по реалити-шоу, чтобы у нее получилось все задуманное и чтобы она со временем не пожалела о своем решении. Кадони добавил, что не видит смысла в том, чтобы искать пятого ведущего.

Нынешний состав ведущих прекрасно справляется со своими обязанностями, на проекте совершенно точно нет никакой острой ситуации. Влад Кадони

Ранее в апреле Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Свое решение она объяснила тем, что ее «история в "Доме 2" закончена».