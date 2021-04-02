Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной

Реалити-шоу «Дом 2», о закрытии которого телеканал ТНТ объявил в декабре прошлого года, будет перезапущено на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Ю».
Реалити будет выходить на канале «Ю» с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Канал также планирует оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои.
Проект получит название «Дом 2. Новая любовь». Выпуски шоу будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.
Напомним, информация о том, что «Дом 2» перезапустят на «Ю», уже появлялась в СМИ, однако не получила официального подтверждения. Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что «Дом 2» вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который, как писали СМИ, планировал транслировать шоу. Участников проекта тогда заставили выселиться с площадки.
ТНТ официально объявил о прекращении работы над передачей «Дом 2» в конце декабря 2020 года. Закрытие проекта, выходившего с 2004 года, объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу, в котором участники строили любовь и отношения, вышел на ТНТ 30 декабря.