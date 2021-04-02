Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной

Реалити-шоу « Дом 2 », о закрытии которого телеканал ТНТ объявил в декабре прошлого года, будет перезапущено на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Ю».

Напомним, информация о том, что «Дом 2» перезапустят на «Ю», уже появлялась в СМИ, однако не получила официального подтверждения. Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что «Дом 2» вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который, как писали СМИ, планировал транслировать шоу. Участников проекта тогда заставили выселиться с площадки.