Бузова и Бородина расплакались, объявляя о закрытии «Дома 2»

В эфир вышел выпуск «Дома 2», в котором Ольга Бузова и Ксения Бородина объявили о том, что шоу больше не будет выходить на телеканале ТНТ. Ведущие не могли сдержать эмоций и расплакались прямо перед участниками.
Бузова рассказала, что проект стал «замкнут в неких рамках». «Мы хотим быть шире и больше», — отметила телезвезда. Ее поддержала Бородина:
Наш проект и мы, ведущие, приняли решение. Мы очень любим канал ТНТ, с которым нас связывает 17 лет дружбы. Но нам нужно идти дальше. Мы хотим меняться.
Бузова подчеркнула, что реалити заканчивает свою жизнь «в эпохе телевизора». «Мы должны сказать спасибо за то, что так долго дружили и существовали вместе», — добавила Бородина. Ведущие также поблагодарили ТНТ за работу над шоу. Бузова, не сдерживая слез, заявила, что ей трудно расставаться с проектом:
У меня такое состояние, что от меня сейчас отрезали половину. Мне трудно, мне сложно.
О том, что «Дом 2» перестанет выходить на канале ТНТ, стало известно в конце декабря. Ведущие и бывшие участники шоу эмоционально попрощались с проектом в соцсетях: посты в инстаграме, помимо Бузовой и Бородиной, опубликовали также Ксения Собчак и Влад Кадони. Причем звезды намекнули, что шоу, скорее всего, будет выходить на другом канале или площадке — где именно, пока неизвестно.
«Дом 2» — реалити-шоу, в котором участники строят отношения и ищут любовь. Проект выходит в эфир с 2004 года. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. Последний выпуск «Дома 2» на канале ТНТ покажут 30 декабря.