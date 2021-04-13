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13 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Бузова объяснила отказ вести «Дом 2»

Звезда сообщила, что приняла решение не участвовать в съемках перезапуска шоу
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Свое решение она объяснила в инстаграме.

«Моя история в “Дом 2” закончена», — написала она. Бузова отметила, что съемки уже начались, но без нее.

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После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу «Дом 2», с которым провела 17 лет своей жизни.
Ольга Бузова

Певица поблагодарила всех, кто делал и смотрел «Дом 2» на протяжении этих 17 лет. «Сейчас пишу этот текст и реву… Но я должна идти дальше! Я покидаю шоу как участница и как ведущая», — объяснила Бузова.

Она подчеркнула, что впервые пришла на шоу в качестве участницы и связывает с проектом много событий в своей жизни. «Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а моя жизнь!» — заключила она.

О решении Бузовой уйти из реалити-шоу после перехода на новый канал сообщалось лишь неофициально. Источники утверждали, что против участия Бузовой в проекте могли выступить на ТНТ. Ранее, напомним, создатель «Дома 2» Валерий Комиссаров предрек перезапуску шоу на канале «Ю» скорое закрытие

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