Бузова объяснила отказ вести «Дом 2»

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Свое решение она объяснила в инстаграме.

«Моя история в “Дом 2” закончена», — написала она. Бузова отметила, что съемки уже начались, но без нее.

После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу «Дом 2», с которым провела 17 лет своей жизни. Ольга Бузова

Певица поблагодарила всех, кто делал и смотрел «Дом 2» на протяжении этих 17 лет. «Сейчас пишу этот текст и реву… Но я должна идти дальше! Я покидаю шоу как участница и как ведущая», — объяснила Бузова.

Она подчеркнула, что впервые пришла на шоу в качестве участницы и связывает с проектом много событий в своей жизни. «Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а моя жизнь!» — заключила она.