Самый богатый актер не исключил выдвижения в президенты США

Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский парень ростом шесть футов четыре дюйма (около 193 см. — Ред.), пьющий текилу, водящий пикап и носящий поясную сумку. Но если это когда-либо произойдет, для меня будет честью служить вам.