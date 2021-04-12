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12 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Самый богатый актер не исключил выдвижения в президенты США

Ранее опрос показал, что кандидатуру Дуэйна Джонсона на выборах поддержали бы 46% респондентов
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон не исключил своего выдвижения в президенты Соединенных Штатов. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Джонсон прокомментировал результаты опроса портала Newsweek, согласно которым 46% респондентов поддержали бы его кандидатуру на выборах главы государства. Актер заявил:

Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский парень ростом шесть футов четыре дюйма (около 193 см. — Ред.), пьющий текилу, водящий пикап и носящий поясную сумку. Но если это когда-либо произойдет, для меня будет честью служить вам.
Дуэйн Джонсон

На выборах президента США в 2020 году баллотировался американский рэпер Канье Уэст. Впоследствии он объявил о своих планах выдвигаться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Напомним, в 2020 году Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг актеров с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes. Он снимался во франшизе «Форсаж», фильмах «Мумия возвращается», Doom, «Будь круче!», «Ведьмина гора», «Зубная фея», «Стукач», «Разлом Сан-Андреас», «Линия жизни», «Рэмпейдж», «Бойцовская семейка».

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