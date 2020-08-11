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11 августа 2020, Forbesновость

Назван актер с самыми высокими доходами

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых кинозвезд
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год, десять участников которого заработали в общей сложности $545,5 млн. Издание подчеркивает усиливающееся влияние стриминговых сервисов — больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с $87,5 млн доходов. Он получил от Netflix $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Сигнал тревоги» и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour.

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На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший $71,5 млн. Он также снялся в «Сигнале тревоги», и, как и другая картина от Netflix — «Призрачная шестерка», — этот фильм принес актеру $20 млн. Третью строчку занял Марк Уолберг с $58 млн доходов. Фильм «Правосудие Спенсера» с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.

Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек (4 место, $55 млн) и Вин Дизель (5 место, $54 млн). Попал в рейтинг и индийский актер Акшай Кумар, заработавший $48,5 млн. Единственный в списке представитель Болливуда заработал большую часть денег на рекламе всего — «от мультивитаминов до туалетных очистителей», отмечает американский Forbes.

В десятку лидеров также попали Лин-Мануэль Миранда (7-е место, $45,5 млн), Уилл Смит (8-е место, $44,5 млн) и Адам Сэндлер (9-е место, $41 млн), а замкнул ее Джеки Чан с доходом $40 млн.

Оценки доходов с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020-го сделаны на основе данных от Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также после общения с инсайдерами внутри индустрии. Все представленные числа — это доходы без учета налогов. Не учтены также выплаты агентам, менеджерам и юристам (как правило, 10%, 15% и 5% соответственно), отмечает американский Forbes.

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