Назван актер с самыми высокими доходами

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Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год, десять участников которого заработали в общей сложности $545,5 млн. Издание подчеркивает усиливающееся влияние стриминговых сервисов — больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с $87,5 млн доходов. Он получил от Netflix $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Сигнал тревоги» и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour.

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На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший $71,5 млн. Он также снялся в «Сигнале тревоги», и, как и другая картина от Netflix — «Призрачная шестерка», — этот фильм принес актеру $20 млн. Третью строчку занял Марк Уолберг с $58 млн доходов. Фильм «Правосудие Спенсера» с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.

Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек (4 место, $55 млн) и Вин Дизель (5 место, $54 млн). Попал в рейтинг и индийский актер Акшай Кумар, заработавший $48,5 млн. Единственный в списке представитель Болливуда заработал большую часть денег на рекламе всего — «от мультивитаминов до туалетных очистителей», отмечает американский Forbes.